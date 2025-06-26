Алаудинов назвал причину массовой сдачи в плен бойцов ВСУ

26 июня 2025, 12:03

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов считает, что ВСУ несут большие потери

Апти Алаудинов ( Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев )

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что украинские военные массово сдаются в плен, особенно на Сумском направлении. По его словам, это связано с насильственной мобилизацией, когда мужчин «отлавливают, как бродячих собак», избивают и отправляют на фронт.





В разговоре с NEWS.ru Алаудинов отметил, что дезертирство в ВСУ приобрело огромные масштабы. Он также добавил, что заградотряды убивают отступающих украинских солдат.





«Удивляться не нужно, потому что мы видим еще массу видеороликов, каким образом этих бойцов мобилизуют», — заключил военный деятель.

