Украинский диверсант получил 23 года колонии за подрыв морской платформы вблизи Крыма
Украинского диверсанта приговорили к 23 годам лишения свободы за серию диверсий против инфраструктуры Крыма. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Херсонской области.
В январе прошлого года в составе организованной группы, вооруженной взрывчаткой и оружием, мужчина совершил подрыв морской стационарной платформы газоконденсатного месторождения в Черном море.
С октября 2022 по январь 2023 года фигурант прошел специальную подготовку в Великобритании. В феврале прошлого года он повредил объект транспортной инфраструктуры – комплекса зданий одного из маяков на побережье Черного моря в Херсонской области.
Первые пять лет подсудимый проведет в тюрьме, оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима. Его также обязали выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей.
Расследованием занимались сотрудники УФСБ по региону. Уголовное дело рассматривалось по статьям о контрабанде оружия, незаконном пересечении границы, диверсии и обучении в целях ее осуществления.
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