ВС России ударили по железнодорожным узлам ВСУ в Днепропетровской области

Лебедев: ВС РФ ударили по железнодорожным узлам ВСУ в Днепропетровской области
Фото: iStock/IherPhoto

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что в последние часы были нанесены удары по ключевым транспортным узлам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости.



Лебедев сообщил, что в Херсонской области был зафиксирован один удар по складам боеприпасов. В Днепропетровской области было совершено три удара, нацеленных на железнодорожные узлы, склады техники и объекты железнодорожной инфраструктуры. Также в Запорожской области произошел один удар по складам и транспортным узлам, поддерживающим украинские войска на южном направлении.

Кроме того, по данным Лебедева, был осуществлен удар по скоплению сил ВСУ на херсонском направлении в Николаевской области. Информация о последствиях ударов и возможных потерях пока не уточняется.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

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