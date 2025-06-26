ВС России ударили по железнодорожным узлам ВСУ в Днепропетровской области

26 июня 2025, 09:52

Лебедев: ВС РФ ударили по железнодорожным узлам ВСУ в Днепропетровской области

Фото: iStock/IherPhoto

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что в последние часы были нанесены удары по ключевым транспортным узлам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости.