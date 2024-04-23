Алаудинов назвал сроки окончания специальной военной операции

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ВС РФ в этом году начнут наступление и приложат все усилия для скорейшего завершения спецоперации.
Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, фортификации, создаваемые украинскими боевиками действительно достаточно серьезные, но российская армия намерена сделать все, «чтобы в этом году СВО реально завершилась».
Он подчеркнул, что нет такой силы, которая сумела бы остановить ВС РФ от выполнения поставленных президентом России Владимиром Путиным задач. Российские бойцы очень хорошо подготовлены, добавил он.
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По его словам, фортификации, создаваемые украинскими боевиками действительно достаточно серьезные, но российская армия намерена сделать все, «чтобы в этом году СВО реально завершилась».
Он подчеркнул, что нет такой силы, которая сумела бы остановить ВС РФ от выполнения поставленных президентом России Владимиром Путиным задач. Российские бойцы очень хорошо подготовлены, добавил он.
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Алёна Самарева