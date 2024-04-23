ВС РФ ликвидировали майора контрразведки СБУ Друзя ударом по гостинице в Чернигове

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Ударом по гостинице в Чернигове, который армия России нанесла 17 апреля, ликвидирован майор департамента военной контрразведки СБУ Артем Друзь. Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
«Ликвидирован майор департамента военной контрразведки СБУ Артем Друзь. Искал шпионов в черниговской гостинице «Профсоюзная» 17 апреля. Его тоже искали и нашли», — написал Рожин в своём Telegram-канале.
Напомним, 17 апреля ВС РФ нанесли ракетный удар по объекту украинской армии в районе города Чернигов. Отмечается, что прилет пришелся по командному пункту националистов ВСУ.
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Элина Позднякова