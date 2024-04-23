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Алаудинов: ВСУ посыпятся на большинстве направлений в мае — июне

Алаудинов: ВСУ посыпятся на большинстве направлений в мае — июне
23 апреля 2024, 15:26
Фото: iStock/Jakub Laichter

Фото: iStock/Jakub Laichter

В конце мая — июне ВСУ должны «посыпаться». Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».
«Я примерно по своему анализу думаю, что конец мая — июнь-месяц противник должен посыпаться на большей части своих направлений», — сообщил он.

Командир отметил, что после этого российских военных уже не сможет остановить западная помощь Украине.



Напомним, ранее палата представителей Соединённых Штатов Америки одобрила законопроект о выделении на помощь Вооружённым силам Украине более 60 миллиардов долларов. Помимо этого, Вашингтон одобрил конфискацию российских активов в пользу Киеву, в то время как европейские союзники всё ещё боятся притрагиваться к замороженным средствам россиян.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
Арестович* назвал шокирующее число дезертиров на Украине
Арестович*: число дезертиров на Украине достигло 100 тысяч
23 апреля 2024, 15:23

Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что число дезертиров на Украине достигло 100 тысяч человек. Об этом он говорил в эфире Youtube-канала «Альфа и Омега».
«Прежде, чем требовать от людей защищать свою страну, надо создать страну, которую хочется защищать. Кто-то пробовал говорить всерьез со 100 тысячами уклонистов? Ты – мужчина, ты был в армии, проявил мужество, пришел в армию по повестке, но сбежал. Чего сбежал?» — задался вопросом Арестович.

По его словам, большинство украинцев пошли служить в ВСУ добровольно, однако потом сами сбежали. Арестович* отметил, что украинскому руководству так и не удалось сделать из Украины страну, которую хочется защищать.


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*Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
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ВС РФ ликвидировали майора контрразведки СБУ Друзя ударом по гостинице в Чернигове
ВС РФ ликвидировали майора контрразведки СБУ Друзя в Чернигове
23 апреля 2024, 15:07

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Ударом по гостинице в Чернигове, который армия России нанесла 17 апреля, ликвидирован майор департамента военной контрразведки СБУ Артем Друзь. Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
«Ликвидирован майор департамента военной контрразведки СБУ Артем Друзь. Искал шпионов в черниговской гостинице «Профсоюзная» 17 апреля. Его тоже искали и нашли», — написал Рожин в своём Telegram-канале.

Напомним, 17 апреля ВС РФ нанесли ракетный удар по объекту украинской армии в районе города Чернигов. Отмечается, что прилет пришелся по командному пункту националистов ВСУ.

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Армия России прорвалась в село Новобахмутовка южнее Очеретино
Рожин: ВС РФ прорвались в село Новобахмутовка южнее Очеретино
23 апреля 2024, 14:47

Фото: iStock/zim286

Российские военные вошла в населенный пункт Новобахмутовка рядом с Очеретино. Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
«Российские войска уже в Новобахмутовке. Противник признает потерю позиций на окраинах поселка, а также части самого поселка», — написал Рожин в своём Telegram-канале.

Однако он уточнил, что село ещё не находится под полным контролем российских сил. Рожин добавил, что после Новобахмутовки армия России направит силы на освобождение населённого пункта Соловьёво.

По данным Telegram-канала «Военная хроника», в Новобахмутовке продолжаются интенсивные бои, однако высока вероятность, что ВСУ постепенно отведут подразделения из населённого пункта ввиду того, что держать оборону после потери ключевых высот станет намного сложнее.

Напомним, накануне стало известно, что Вооруженные силы России освободили Очеретино под Авдеевкой.

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Российские военные поразили средства ПВО в Одессе
Подполье: ВС России поразили средства ПВО и склад с боекомплектами в Одессе
23 апреля 2024, 14:39

Фото: iStock/aapsky

В Одессе были поражены средства противовоздушной обороны (ПВО) Украины, а также, вероятно, склад с боекомплектами для ПВО. Об этом 23 апреля сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.
«По всей видимости, ПВО действительно были атакованы, и, вероятно, склад с боекомплектами для ПВО также пострадал», — отметил Лебедев.
В ночь на вторник украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе.

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#пво
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ВС РФ перекрыли все подъезды ВСУ к госгранице в Харьковской области
23 апреля 2024, 14:36

Фото: Stock/SergeyVButorin

Минометчики ВС РФ перекрыли все подъезды вооруженных сил Украины к государственной границе России в Харьковской области, пишет РИА Новости.
Как отметил командир минометного расчета с позывным «Урал», минометные группы контролируют все подходы украинских формирований к российской границе в регионе.

Главная задача — удержать украинских боевиков на расстоянии пяти километров от границы, подчеркнул он, добавив, что его расчет бьет по подразделениям ВСУ, движущимся в сторону границы Харьковской области.

Он добавил, что разведчики провели разведку и тщательно изучили все дороги, перекрестки и места сосредоточения ВСУ.

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#вс рф
#харьков
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С уничтоженной телевышки в Харькове мог корректироваться огонь по Белгороду
23 апреля 2024, 14:36

Фото: istockphoto/andy0man

На телевизионной вышке, уничтоженной российскими войсками в Харькове, размещалось оборудование украинской противоракетной обороны. Оттуда могла вестись корректировка ударов по Белгороду.
Такое мнение высказал глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. В эфире Первого канала он отметил, что с учётом высоты этого объекта там было очень удобно разместить радиолокационное оборудование для ПВО. Чиновник также не исключил, что там располагались и системы наведения и корректировки огня по территории Белгородской области. Ганчев добавил, что телевышка была самой высокой точкой в Харькове.

Взрыв, в результате которого был повреждён телекоммуникационный объект, был зафиксирован в Харькове накануне, 22 апреля. После этого в городе и области были зафиксированы перебои в работе цифрового телевидения.

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#телевидение
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Посол Украины опровергла, что США запрещают бить по российским нефтезаводам
Посол Украины Маркарова опровергла, что США запрещают ВСУ бить по НПЗ России
23 апреля 2024, 14:34

Фото: istockphoto/Photofex

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что у нее нет официальных сообщений из Вашингтона о запрете для Киева наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории России, пишет «Европейская правда».
«Соединенные Штаты не делали официальных заявлений о том, что мы не имеем права этого делать», — отметила Маркарова.
Она также отметила, что за время ее работы в качестве посла Украины ей никогда не сообщали о каких-то ограничениях.

Ранее газета The Washington Post (WP) со ссылкой на американских чиновников сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский возмутился из-за просьбы США воздержаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

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Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала спецоперации
Шойгу: Всего с начала СВО потери ВСУ составили почти полмиллиона военных
23 апреля 2024, 13:41

Фото: сайт Кремля

С начала проведения российской спецоперации Украина потеряла порядка 500 тысяч военных. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии МО РФ.
«Всего с начала специальной военной операции потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих. Киевский режим не смог достичь поставленных целей в контрнаступлении, подготовленном натовскими инструкторами. Наши военнослужащие развеяли миф о превосходстве западного вооружения», — заявил Шойгу.

Он также добавил, что предприятия российского ОПК значительно нарастили свои мощности, что позитивно отразилось на обстановке в зоне спецоперации.

Шойгу подчеркнул, что армия России панирует наносить ещё больше ударов по вражеским центрам логистики, а также базам хранения иностранного вооружения и техники.

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Российские военные хоронят тела иностранных наёмников, брошенные ВСУ
Кимаковский: Российские бойцы хоронят брошенные ВСУ тела наёмников
23 апреля 2024, 13:23

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Военнослужащие ВСУ бросают тела погибших иностранных наёмников на поле боя, поэтому бойцам ВС РФ приходится их хоронить. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Украинские военные, если и забирают тела (погибших на линии боевого соприкосновения – ред), то преимущественно украинцев. Как показала практика, таскать на себе наемников и без того в непростой обстановке никто не хочет. Если тела сослуживцев возвращают родным, то наемников передавать некому», — сказал Климаковский в интервью ТАСС.

По его словам, оставленные на поле боя тела иностранных наёмников приходится хоронить российским бойцам.

Однако он уточнил, что украинские бойцы стараются оставлять тела погибших наёмников без опознавательных предметов. Тем не менее рядом с ними можно иногда найти личные вещи или документы, и даже пластиковые карты. Порой попадаются жетоны или браслеты с личными данными наёмников.

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