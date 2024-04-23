Алаудинов: ВСУ посыпятся на большинстве направлений в мае — июне

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В конце мая — июне ВСУ должны «посыпаться». Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».
«Я примерно по своему анализу думаю, что конец мая — июнь-месяц противник должен посыпаться на большей части своих направлений», — сообщил он.
Командир отметил, что после этого российских военных уже не сможет остановить западная помощь Украине.
Напомним, ранее палата представителей Соединённых Штатов Америки одобрила законопроект о выделении на помощь Вооружённым силам Украине более 60 миллиардов долларов. Помимо этого, Вашингтон одобрил конфискацию российских активов в пользу Киеву, в то время как европейские союзники всё ещё боятся притрагиваться к замороженным средствам россиян.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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