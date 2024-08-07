ВСУ расстреляли беременную женщину и двоих мужчин во время эвакуации людей из Суджи

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko
Украинские боевики расстреляли беременную женщину и двоих мужчин во время эвакуации населения из Суджи. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Согласно информации источника, их тела до сих пор не могут забрать из-за напряжённой ситуации в населенном пункте. Уточняется, что самые ожесточенные бои идут возле села Гончаровка.
Всего с момента начала атаки ВСУ на Курскую область погибло 6 мирных жителей.
Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что потери врага составили около 260 боевиков, а также 50 единиц техники. Резервы ВСУ поражены в районе Басовки, Журавки, Юнаковки, Беловод, Кияницы и иных населенных пунктах.
Читайте также:
Опубликовано новое видео с разрушениями в Судже после атаки ВСУ
Армия России продолжает уничтожать украинских боевиков в Курской области
Путин лично контролирует обстановку в Курской области
Всего с момента начала атаки ВСУ на Курскую область погибло 6 мирных жителей.
Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что потери врага составили около 260 боевиков, а также 50 единиц техники. Резервы ВСУ поражены в районе Басовки, Журавки, Юнаковки, Беловод, Кияницы и иных населенных пунктах.
Читайте также:
Опубликовано новое видео с разрушениями в Судже после атаки ВСУ
Армия России продолжает уничтожать украинских боевиков в Курской области
Путин лично контролирует обстановку в Курской области
Екатерина Коршунова