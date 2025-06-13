США поняли, как прийти к миру на Украине, сообщил Келлог

Келлог: США сопоставили меморандумы РФ и Украины и выработали свой вариант мира
Фото: iStock/sb2010

США сопоставили предложения России и Украины и выработали свой вариант мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщил спецпосланник американского президента Кит Келлог, слова которого приводит РИА Новости.



Политик подчеркнул, что власти США сопоставили российский и украинский меморандумы и пришли к некоторым выводам. Теперь в США имеют представление о том, как может завершится конфликт в случае реализации их концепции.

Келлог отметил, что достижение мирного соглашения возможно, а именно это и является главной целью всего переговорного процесса.

Ранее Келлог озвучил рассматриваемую в Штатах инициативу, соглас которой необходимо остановить боевые действия на Украине по линии фронта. Это, по его словам, позволит добиться долгосрочного мира не только для Украины, но и для всей Европы.

Анастасия Чинкова

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