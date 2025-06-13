США поняли, как прийти к миру на Украине, сообщил Келлог

13 июня 2025, 09:51

Келлог: США сопоставили меморандумы РФ и Украины и выработали свой вариант мира

Фото: iStock/sb2010

США сопоставили предложения России и Украины и выработали свой вариант мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщил спецпосланник американского президента Кит Келлог, слова которого приводит РИА Новости.