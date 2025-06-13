США поняли, как прийти к миру на Украине, сообщил Келлог
США сопоставили предложения России и Украины и выработали свой вариант мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщил спецпосланник американского президента Кит Келлог, слова которого приводит РИА Новости.
Политик подчеркнул, что власти США сопоставили российский и украинский меморандумы и пришли к некоторым выводам. Теперь в США имеют представление о том, как может завершится конфликт в случае реализации их концепции.
Келлог отметил, что достижение мирного соглашения возможно, а именно это и является главной целью всего переговорного процесса.
Ранее Келлог озвучил рассматриваемую в Штатах инициативу, соглас которой необходимо остановить боевые действия на Украине по линии фронта. Это, по его словам, позволит добиться долгосрочного мира не только для Украины, но и для всей Европы.
Читайте также: