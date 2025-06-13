WSJ: в мае ВС РФ заняли больше территорий, чем за любой другой месяц за 2,5 года
За май российской армии в зоне СВО удалось занять больше территорий, чем за любой другой месяц за последние 2,5 года. Об этом пишет The Wall Street Journal.
«Военные РФ заняли в мае больше территорий, чем почти за любой другой месяц за последние 2,5 года. Успехи российской армии связаны с зашедшими в тупик переговорами», — пишет издание.
В сообщении указывается, что итог украинского конфликта будет решаться на поле боя. При этом ВСУ испытывают наиболее тяжелую обстановку на покровском направлении, под Константиновкой и в Сумской области. Это же газете подтвердили и украинские военачальники. Последние отметили, что сейчас в ВСУ наблюдается истощение личного состава и нехватка ротации.