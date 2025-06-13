WSJ: в мае ВС РФ заняли больше территорий, чем за любой другой месяц за 2,5 года

13 июня 2025, 05:35

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

За май российской армии в зоне СВО удалось занять больше территорий, чем за любой другой месяц за последние 2,5 года. Об этом пишет The Wall Street Journal.







«Военные РФ заняли в мае больше территорий, чем почти за любой другой месяц за последние 2,5 года. Успехи российской армии связаны с зашедшими в тупик переговорами», — пишет издание.