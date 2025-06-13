В Минобороны назвали количество сбитых за ночь беспилотников ВСУ
Российские средства ПВО сбили 125 украинских беспилотников минувшей ночью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что больше всего дронов ВСУ ликвидировано над территорией Крыма – 70. Также 15 беспилотников сбито над Орловской областью, 11 – над Курской и Саратовской областями, девять – над Белгородской, семь – над акваторией Чёрного моря и по одному в Брянской и Воронежской областях.
Ранее американское издание The Wall Street Journal писало, что за май российским войскам в зоне СВО удалось занять больше территорий, чем за любой другой месяц за последние 2,5 года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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