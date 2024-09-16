Алаудинов озвучил количество украинских солдат, захваченных под Курском за прошедший месяц

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что российские бойцы спецназа «Ахмат» за последний месяц взяли в плен 20 военных Вооруженных сил Украины. Об этом информирует ТАСС.
По его словам, на Суджанском направлении российские бойцы смогли вывести 12 человек. Он отметил, что обстановка под Курском подконтрольная.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Ранее сообщалось, что боевики Вооруженных сил Украины хотели расстрелять пенсионерку за использование мобильного телефона.
Читайте также:
Стало известно, чего Украина лишилась в зоне СВО
ВСУ грозят переворотом из-за мирной сделки с Россией
Российские военные готовят для ВСУ котел в Угледаре
«В общем на двух направлениях за последний месяц, получается, наверное, наши ребята взяли человек 20 пленных», — пояснил Алаудинов.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Ранее сообщалось, что боевики Вооруженных сил Украины хотели расстрелять пенсионерку за использование мобильного телефона.
Читайте также:
Стало известно, чего Украина лишилась в зоне СВО
ВСУ грозят переворотом из-за мирной сделки с Россией
Российские военные готовят для ВСУ котел в Угледаре
Дарья Осипова