Алаудинов перечислил потери ВСУ в технике на курском направлении

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Артиллерия ВС РФ подбила танк ВСУ на курском направлении, а отряд «Аида» поразил две боевые бронированные машины. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в видеообращении в своем телеграм-канале. По его словам, за сегодняшний день у российских военных «улов небольшой».
«Противник пытался опять проявить себя на парочке участков, но в то же самое время понес очень большие потери безрезультатно, скажем так. За сегодняшний день у нас улов небольшой. Под корректировку наших ребят артиллерия подбила один танк, получается, и отряд «Аида» подбил две ББМ», — рассказал он.Ранее Алаудинов сообщал, что ВСУ продолжают пытаться атаковать в Курской области, но несут большие потери, в связи с чем армия ВС РФ ждет, когда украинские военные «себя проявят» на других направлениях. Он также назвал обстановку на курском направлении «стабильной» и «достаточно подконтрольной».
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