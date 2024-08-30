Стало известно, что станет с Зеленским после отступления ВСУ из Курской области

Отступление ВСУ из Курской области станет таким серьезным ударом по престижу и авторитету Зеленского и его правительства, что сам украинский лидер может не пережить этого события. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем видеоблоге на YouTube. По его словам, при этом все больше становится очевиден провал безрассудной авантюры ВСУ на российской территории.
«Отступление из Курской области нанесет огромный удар по престижу и авторитету правительства Зеленского. <…> Если что-то подобное произойдет, то вся операция подвергнется такой критике, что сам Зеленский, возможно, не сможет этого пережить», — пояснил Меркурис.Эксперт добавил, что Зеленский и сам понимает, как высоки риски из-за нападения под Курском, а также провал всей авантюры.
«Катастрофическая ситуация: все линии обороны в Донбассе рушатся с необычайной скоростью», — заключил Меркурис.Читайте также:
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