Алаудинов: ВС РФ ждут, когда ВСУ «себя проявят» на других направлениях

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ВСУ продолжают пытаться атаковать в Курской области, но несут большие потери, и армия ВС РФ ждет, когда украинские военные «себя проявят» на других направлениях, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Он также назвал обстановку на курском направлении «стабильной» и «достаточно подконтрольной».
«В то же самое время есть, конечно, беспокойство по поводу других направлений и оставшихся ресурсов противника, потому что мы ожидаем, что он должен где-нибудь себя проявить», — отметил Алаудинов.По его словам, накануне, 29 августа, боевики ВСУ пытались пробиться на нескольких участках, но понесли большие потери, так как «ребята наши очень хорошо поработали».
Алаудинов добавил, что ВСУ за сутки потеряли несколько единиц военной техники, в том числе танк.
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