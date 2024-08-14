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Корреспондент РИА Новости нашел друга детства командира ВСУ Эмиля Ишкулова

14 августа 2024, 08:25
Фото: iStock/Animaflora

Фото: iStock/Animaflora

Корреспондент РИА Новости нашел друга детства командира Вооруженных сил Украины Эмиля Ишкулова, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Об этом информирует РИА Новости.
Журналиста зовут Дмитрий, ему 38 лет, проживает мужчина в России. По его словам, Эмиль Ишкулов младше на два года. Он рассказал, что они учились вместе в одной школе. Общение давно прервалось, поэтому Дмитрий не знает есть у Эмиля семья или нет.

«Мать его знал. Обычная женщина, которая всегда беспокоилась, где ее ребенок, ближе с ней не общались», — отметил корреспондент.



Против Эмиля Ишкулова было возбуждено уголовное дело о нападении на Курскую область, он подозревается в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство.

ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

До этого сообщалось, что группа украинских пленных заявила о желании воевать против киевского режима. По словам украинцев, они отказались от обмена, а свою дальнейшую жизнь видят в России. Желание служить изъявили около 20 человек, однако, по их данным, желающих наберется не менее 60.

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Бакальчук объяснил ситуацию с задолженностью компании «ВБ Девелопмент»
Бакальчук объяснил задолженность компании «ВБ Девелопмент» выплатой авансов
14 августа 2024, 08:42

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Основатель компании «ВБ Девелопмент» объяснил причины кредиторской задолженности проектного подразделения Wildberries в размере 30 миллиардов рублей. Она объясняется выплатой авансовых платежей подрядчикам.
В своём телеграм-канале он пояснил, что фирма запланировала строительство складских помещений на 120 миллиардов рублей, поэтому выплатила значительные авансы субподрядным организациям за работу и материалы. По словам Бакальчука, задолженность исчезнет, как только склады площадью более трёх миллионов квадратных метров будут введены в эксплуатацию.

Ранее во вторник в «РВБ» — Russ и Wildberries — заявили, что кредиторская задолженность «ВБ Девелопмент» перед головной компанией возникла из-за нарушения сроков ввода в эксплуатацию логистических центров. Бакальчук же утверждает, что подразделение Wildberries работает в существующих рыночных реалиях и не выбивается из сроков.

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#склад
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Замораживаю обычный кефир и получаю идеальный творожный сыр, намного вкуснее магазинного
14 августа 2024, 07:00

Фото: istock / NataliPopova

Приготовить творожный сыр дома крайне просто, для этого не нужно никаких особых навыков. Для приготовления нам понадобится один ингредиент — кефир. Готовый сыр можно модернизировать, добавляя грибы, зелень, чеснок и ваши любимые специи.
Выбирать кефир нужно тщательно, самый вкусный сыр получится из жирного кефира, а за счёт густоты готового продукта получится больше. Из 900 мл кефира будет около 300 г творожного сыра и 600 мл сыворотки.

Как приготовить творожный сыр из кефира

Положите упаковку кефира в морозильную камеру до полной заморозки. Лучше выбрать кефир в упаковке, бутылка может лопнуть.

Оставьте кефир на ночь в холодильнике.
Фото: istock / Pavel Samsonov
Достаньте кефир и положите на 5-6 часов размораживаться при комнатной температуре.

Когда кефир полностью разморозится, перелейте его в дуршлаг, предварительно застеленный марлей, сложенной в несколько слоев. Дуршлаг поставьте в подходящую миску, куда будет стекать сыворотка.

Заверните края марли, накрыв емкость, а сверху положите груз. Оставьте кефир в таком виде на пару часов, за это время сыр станет немного гуще.

Чтобы сыр дольше хранился, переложите сыр в стеклянную тару. Так продукт останется свежим 5 дней.

В качестве намазки для бутербродов сыр стоит посолить. Для сладкой выпечки это не обязательно.
Фото: istock / GCapture

Творожный сыр можно приготовить с самыми разными добавками. Это могут быть пропущенный через пресс чеснок, зелень, молотая паприка, тмин или сушеные пряные травы.

Оставшуюся сыворотку, можно использовать для приготовления других блюд — теста, блинов или хлеба.

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#грибы
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#ночь
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#рецепты
#еда
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Это есть нельзя! Что шокировало россиянку в американской еде
Блогер Ершова ужаснулась еде в США
14 августа 2024, 06:12

Фото: istock/4045

Российская тревел-блогерша Марина Ершова поделилась своими впечатлениями от еды в США в личном блоге на платформе «Дзен». В своей публикации она перечислила самые странные местные продукты, которые, по её мнению, «есть нельзя».
На первом месте в списке оказалась «жидкий хлеб» под названием Cheez Whiz. Это сыроподобный продукт в банке, который можно выдавливать на крекеры, чипсы или просто есть ложкой. Ершова описала этот продукт как «сырный соус из аэрозольного баллона», который многие считают невообразимым, но в США он популярен и удобен в использовании.

Следующий продукт, вызвавший удивление блогерши, — упакованные сэндвичи с арахисовым маслом и джемом. Ершова сравнила это с продажей намазанного хлеба с маслом и икрой в России, отметив, что для большинства людей это не выглядит аппетитно.

Также в список попал Marshmallow Fluff — густая липкая масса, похожая на взбитый зефир, которую можно есть ложкой или намазывать на хлеб. Кроме того, Ершова была поражена замороженными обедами в пластиковых коробках, разноцветными желатиновыми десертами и маленькими рулетиками с кремовой начинкой, которые она описала как пирожные, пережившие апокалипсис.

«Американская еда — это нечто особенное и одновременно спорное. Это не просто еда, это образ жизни, в котором сочетаются невероятное удобство и немыслимая простота», — заключила Ершова.

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#сша
#хлеб
#еда
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Названы идеальные позы для хорошего секса
Эксперты: лучшие позы для секса — «миссионерская», «наездница» и «ложки»
14 августа 2024, 06:11

Фото: istock/LuckyBusiness

Секс-эксперты озвучили несколько идеальных поз для тех, кто только начинает свой путь в интимной жизни. Эти рекомендации опубликованы в издании The Sun.
Для новичков особую популярность может приобрести классическая «миссионерская» поза, при которой мужчина находится сверху. Эта позиция обеспечивает удобный зрительный контакт и большую поверхность соприкосновения между партнерами.

Еще одна удобная поза для начинающих - «наездница», где мужчина лежит, а женщина «седлает» его и выполняет движения вверх и вниз. Это позволяет контролировать темп и скорость, а также расслабляться, откидываясь назад, чтобы больше опираться на бедра.

Секс-эксперты также рекомендуют позу «ложки», которая обычно используется для сна. В этой позиции один партнер располагается спиной к животу другого. Поза «ложки» идеально подходит для утреннего секса или в моменты, когда партнеры не чувствуют себя особенно энергично.

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Тайна «спасов»: как Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы на самом деле влияют на нашу жизнь
Священник Первозванский: три «спаса» связаны с освящением урожая
14 августа 2024, 05:30

Фото: istock/Vera Tikhonova

В ближайшие недели Церковь отмечает три значимых праздника, известные в народе как «спасы». Протоиерей Максим Первозванский, клирик храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе, рассказал о значении этих праздников и их связи с освящением урожая.
С 14 по 27 августа в Русской православной церкви проходит Успенский пост в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается 28 августа. В это время верующие будут отмечать три «спаса», передает РИА Новости.

Медовый Спас — 14 августа. Этот праздник посвящен Изнесению честных древ животворящего креста Господня. Исторически он был связан с эпидемиями, когда крест выносили по улицам Константинополя, чтобы предотвратить болезни. Яблочный Спас — 19 августа. Этот праздник посвящен Преображению Господню, событию, описанному в Евангелии, когда Иисус Христос явился в своем божественном облике перед своими учениками. Ореховый Спас — 29 августа, после праздника Успения Богородицы. Этот день отмечается как праздник перенесения Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа из Едессы в Константинополь.

Отец Максим пояснил, что хотя изначально эти праздники не были связаны с сельским хозяйством, они постепенно стали ассоциироваться с освящением урожая. По народной традиции, в храмах освещают первые плоды урожая, такие как мед и яблоки, в благодарность Богу. В прошлом эти продукты приносили в храм, а затем раздавали бедным или использовали для содержания духовенства. В современной традиции продукты освящаются для личного использования верующих.
Священник также отметил, что исторически большие церковные праздники часто дополнялись народными традициями, отражающими благодарность за урожай.

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Старались не топтаться и извинились: что обнаружили хозяева дома после российских военных
RT: бойцы ВС РФ оставили послания в доме в одном из сел Курской области
14 августа 2024, 03:02

Фото: istock/Anna_Anikina

В одном из сел Курской области российские военнослужащие оставили послания в доме местной жительницы. Об этом рассказала дочь женщины, чья семья покинула дом из-за угрозы обстрелов ВСУ и вернулась, чтобы забрать оставленные вещи.
По ее словам, при возвращении домой, женщина обнаружила, что дверь была вскрыта. Военные оставили дом в порядке, сообщил Telegram-канал RT.

«Коврики были завернуты, чашечки стояли на месте — ребята пили кофе», — отметила дочь.
Кроме того, военные попытались подключиться к интернету, используя старый модем, который нашли в доме. В подвале они взяли несколько банок консервации, но ничего не испортили и не унесли. На стене оставили свои позывные и место жительства, включая имена «Кот из Мурманска» и «Зефир из Оренбурга». Они также попросили позаботиться о своих семьях в случае своей гибели.

Ранее сообщалось, что российские солдаты срочной службы успешно отразили атаку ВСУ в Курской области, не понеся потерь.

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#военные
#солдаты
#вс рф
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«Окопный РЭБ», роботы и БПЛА: Белоусов оценил разработки для фронта
Белоусову показали военные разработки небольших предприятий на форуме «Армия»
14 августа 2024, 01:41

Фото: istock/Anna_Anikina

Министру обороны России Андрею Белоусову на форуме «Армия-2024» показали военные разработки небольших гражданских предприятий и инициативных россиян, которые поставляются на передовую. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«На площадке «Народного ОПК», который представлен на форуме впервые, Андрею Белоусову показали разработки гражданских малых предприятий и инициативных граждан, продукция которых поставляется на фронт под эгидой Общероссийского Народного Фронта», — говорится в сообщении.
Среди представленных устройств был обширный перечень различных FPV-дронов и программ для обучения их операторов, «окопный РЭБ», удаленные мобильные платформы для управления стрелковым оружием и ПТРК, отмечают в министерстве.

К тому же глава МО РФ оценил и более крупные разработки, среди которых — робототехнические комплексы, опробованные в зоне СВО, ударные и разведывательные БПЛА, средства ПВО различной дальности.

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Медовый Спас 14 августа: чего не нужно делать, чтобы не разориться
Православные верующие отмечают Медовый Спас 14 августа
14 августа 2024, 00:00

Фото: iStock/Yana Tatevosian

14 августа 2024 года отмечают Медовый Спас — праздник, открывающий двухнедельный Успенский пост. Православные также вспоминают три великие святыни — Животворящий Крест Господень, образ Спасителя и икону Владимирской Божией Матери. В старину в связи с этими событиями существовало много разных примет, поверий и запретов. Предки всегда знали, что можно и что нельзя делать в этот день.
Об особенностях празднования Медового Спаса, истории праздника, народных приметах и традициях расскажет редакция «Радио 1».

Медовый Спас: история праздника

Фото: iStock/Alter_photo

Медовый Спас — больше народный праздник, нежели церковный, и в православном календаре его вряд ли получится найти, хоть и много традиций связано с храмами.

Считается, что день Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня, который в этот день отмечают верующие, установили еще на заре Руси — в далеком IX веке. Как и в случае с многими другими праздниками, традиции славян и православия тесно сплелись воедино после прихода на Русь христианства, и этот день оброс множеством особых смыслов.

Дата празднования Медового Спаса всегда выпадает на первый день Успенского или Богородичного поста, 14 августа.

Большинство традиций и примет в этот день, как несложно догадаться, связаны с медом, пасеками и трудами пчеловодов. По одной из версий, свое название праздник получил из-за того, что именно в это время соты в ульях переполняются медом до самых краев, и пасечники начинают его сбор. Считалось, что «жидкое золото» нужно успеть собрать именно 14 августа, иначе его украдут чужие пчелы.

Что можно делать на Медовый Спас

Фото: iStock/Konoplytska

Согласно преданиям, 14 августа на Руси начинался масштабный сбор меда и его освящение в храмах, собирались большие крестные ходы, люди купались в освященных реках, освящали колодцы в деревнях.

С тех времен в народе ходит поговорка: «на Первый Спас и нищий медку попробует».

В церквях в этот день проводят особые богослужения, связанные с праздником Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня, священники одевают специальные фиолетовые облачения, а певчие исполняют особые гимны. Из алтаря на время богослужений выносят святой Крест, чтобы прихожане могли приложиться к нему лбами.

В то же время в храмах перед началом и после окончания богослужений освящают мед нового урожая. Предки верили, что это поможет привести в дом благополучие и достаток.

В старину считалось, что на Медовый Спас нужно обязательно съесть хотя бы одну ложку меда, а также угостить им как минимум трех людей, чтобы отвести возможные беды в будущем.

Православные в этот день обязательно посещают церковь, читают молитвы. Как и во многие другие праздники, верующих просят оставить быт и мирские дела, чтобы посвятить этот день Господу.

Что нельзя делать на Медовый Спас

Фото: iStock/I love takeing photos and i think that is a really great opportunity for me to share them

Были у предков и строгие запреты, связанные с Медовым Спасом. На Руси в этот день:
  • нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, а особенно алкоголь — начинался Успенский пост;
  • категорически запрещалось убивать пчел, иначе не избежать разорения и тяжелых болезней;
  • отказывались от шумных застолий;
  • запрещалось ругаться с родными и близкими, иначе грозили конфликтом с ними до глубоких седин;
  • не рекомендовалось много работать, чтобы надолго не лишиться сил, но при этом на пасеке и в огороде трудиться можно;
  • откладывали уборку и посвящали день наведению порядка в душе и сердце;
  • не разрешали шуметь, хвастаться и пускать слухи, чтобы самому не стать героем грязных сплетен.

Народные приметы о погоде на Медовый Спас

Фото: iStock/yanikap

На Медовый Спас предки внимательно следили за погодой, чтобы знать, чего ожидать в будущем:
  • сильный ветер в этот день говорил о снежной зиме;
  • если розы отцвели — грядущие ночи будут холодными;
  • проливной дождь связывали с отсутствием лесных пожаров до конца года;
  • если вся рябина созрела — осень будет дождливой;
  • солнечная и ясная погода на Медовый Спас — добрый знак, обещающий богатый урожай и теплый сентябрь;
  • обильная роса до полудня — жди дожди чередующиеся через день;
  • перелетные птицы уходят на юг — наступило время холодных ночей;
  • густой туман над водоемами — остаток августа будет теплым.

Именины 14 августа

Фото: iStock/IvanMikhaylov

Рожденным на Медовый Спас обещали долгую и счастливую жизнь. Имя для мальчика или девочки 14 августа, выбирали по именинам. Их в этот день отмечают:
  • Александр;
  • Дмитрий;
  • Тимофей;
  • Федор;
  • София.

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Не вставшим на воинский учет украинцам откажут в получении прав за рубежом
13 августа 2024, 22:52

Фото: iStock/anyaberkut

Украинцам, которые не встали на воинский учет или не обновили свои данные, будут отказывать в получении водительских прав за рубежом. Об этом пишет украинское издание «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на решение кабмина. Такие граждане также не смогут получать свидетельство о регистрации транспортного средства, указано в сообщении.
«Если в реестре военнообязанных «Оберег» отсутствует информация об обновлении мужчиной 18-60 лет военно-учетных данных, то он не сможет получить водительское удостоверение, находясь за границей, и свидетельство о регистрации транспортного средства», — пишет издание.
Ранее бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко сообщал, что киевским властям необходимо провести еще более масштабную мобилизацию.
«Украине нужны две вещи: расширение поставок оружия и боеприпасов, а также массовая общенациональная мобилизация, превосходящая очень непопулярные недавние шаги по призыву тысяч мужчин», — заявил Романенко.
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