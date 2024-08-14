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Корреспондент РИА Новости нашел друга детства командира Вооруженных сил Украины Эмиля Ишкулова, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Об этом информирует РИА Новости.
Журналиста зовут Дмитрий, ему 38 лет, проживает мужчина в России. По его словам, Эмиль Ишкулов младше на два года. Он рассказал, что они учились вместе в одной школе. Общение давно прервалось, поэтому Дмитрий не знает есть у Эмиля семья или нет.
Против Эмиля Ишкулова было возбуждено уголовное дело о нападении на Курскую область, он подозревается в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство.
ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
До этого сообщалось, что группа украинских пленных заявила о желании воевать против киевского режима. По словам украинцев, они отказались от обмена, а свою дальнейшую жизнь видят в России. Желание служить изъявили около 20 человек, однако, по их данным, желающих наберется не менее 60.
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«Мать его знал. Обычная женщина, которая всегда беспокоилась, где ее ребенок, ближе с ней не общались», — отметил корреспондент.
Против Эмиля Ишкулова было возбуждено уголовное дело о нападении на Курскую область, он подозревается в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство.
ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
До этого сообщалось, что группа украинских пленных заявила о желании воевать против киевского режима. По словам украинцев, они отказались от обмена, а свою дальнейшую жизнь видят в России. Желание служить изъявили около 20 человек, однако, по их данным, желающих наберется не менее 60.
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Дарья Осипова