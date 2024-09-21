Против иностранных наёмников ВСУ завели уголовное дело за преступления под Курском

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Правоохранительные органы России возбудили уголовное дело против подписавших контракт с ВСУ граждан Франции, Грузии и Польши по подозрению в совершении военных преступлений в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал ВОЕНСЛЕД.
Иностранных наёмников обвиняют в убийстве мирных жителей и минировании противопехотным минами «Лепесток» детского сада на приграничье Курской области.
Расследование преступлений иностранцев ведётся Главный военным следственным управлением Следственного комитета России.
Подозреваемые в совершении преступлений входили в состав оперативно-тактического управления украинской армии «Северск» и служили в 22-й отдельной механизированной бригаде, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, 61-й отдельной механизированной бригаде и в иных военизированных группах и иностранных наёмнических формированиях ВСУ.
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Расследование преступлений иностранцев ведётся Главный военным следственным управлением Следственного комитета России.
Подозреваемые в совершении преступлений входили в состав оперативно-тактического управления украинской армии «Северск» и служили в 22-й отдельной механизированной бригаде, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, 61-й отдельной механизированной бригаде и в иных военизированных группах и иностранных наёмнических формированиях ВСУ.
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Анастасия Чинкова