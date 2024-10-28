Алаудинов показал последнее видео бойца СВО и дал слово отомстить

Апти Алаудинов (Фото: Риа Новости/ Сергей Бобылев)
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов показал видео, снятое бойцом СВО перед его смертью.
Ролик Алаудинов выложил в своём Телеграм-канале. На видеозаписи российский штурмовик лежит в окопе и в шутку негодует из-за негостеприимности противников.
Этот ролик — одно из последних видео, снятых погибшим военным, отметил генерал.
Ранее командир спецназа «Ахмат» также сообщил о гибели штурмовика на специальной военной операции. Алаудинов считал его лучшим в своём деле.
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«Спасибо тому, кто этот окоп сделал», — говорит боец и улыбается.
Этот ролик — одно из последних видео, снятых погибшим военным, отметил генерал.
«Мы продолжим его дело и вернем врагу этот долг сполна», — дал слово Апти Алаудинов.
Ранее командир спецназа «Ахмат» также сообщил о гибели штурмовика на специальной военной операции. Алаудинов считал его лучшим в своём деле.
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Ольга Енгалычева