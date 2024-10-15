«Визг стоял»: «Ахмат» уничтожил немецких наемников в зоне СВО

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Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили в зоне проведения спецоперации говоривших на немецком языке наемников. Об этом рассказал соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир «Ахмата» Апти Алаудинов в эфире «Соловьев Live».
«Был один участок непосредственно напротив спецназа "Ахмат", где появились иностранцы — немцы там были. Но я могу гарантировать, что от тех немцев, от тех людей, которые говорили на немецком языке, там ребята мои работали двумя командами. Я вам честно скажу, там такой визг в эфире стоял, и оттуда, по-моему, мало кто ушел живым», — рассказал Алаудинов.
Он отметил, что уровень подготовки уничтоженных иностранных наемников был не сильно высоким.
Командир «Ахмата» также сообщил, что элита боевиков ВСУ сдается в плен на Курском направлении. По его словам, подразделения ВСУ, которые ранее считались самыми недосягаемыми, элитными, уже начинают потихоньку склоняться к тому, что сдаются в плен, хотят оставаться в живых.
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Элина Позднякова