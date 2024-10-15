Командир «Ахмата» Алаудинов назвал основную задачу ВС РФ на курском направлении

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Бойцы ВС РФ должны заблокировать весь участок, чтобы окружить неонацистов ВСУ на Курском направлении. Об этом «Соловьев Live» рассказал командир «Ахмата» Апты Алаудинов.
«Необходимости, если бы мы подошли к самой Судже, штурмовать там каждый дом, я этой необходимости не вижу. Нам надо сделать так, чтобы мы заблокировали весь этот участок таким образом, чтобы оставшиеся в окружении подразделения понимали осознанность своей сложившейся ситуации», — пояснил генерал-майор.Украина напала на приграничье в Курской области с утра, 6 августа. Как отмечали в Минобороны РФ, в указанный район было направлено подкрепление. Украинские боевики получили отпор от ВС РФ, пограничников и росгвардейцев.
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Никита Кротов