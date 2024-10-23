Командир спецназа «Ахмат» раскрыл решающий месяц для СВО

Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)
Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ноябрь станет решающим месяцем для спецоперации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, украинские военные терпят поражение на всех направлениях, где российские военные двигаются. Он отметил, что «противник трещит по всем швам».
Помимо этого, Алаудинов отметил, что ВС РФ будет делать максимум, чтобы специальная военная операция завершилась на условиях, которые были обозначены изначально.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что у российских границ пройдут крупнейшие артиллерийские учения НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Ноябрь будет одним из самых результативных месяцев этого года. Мы увидим результат очень серьезный. Этот месяц поставит основную печать в завершении СВО», — поделился он.
Помимо этого, Алаудинов отметил, что ВС РФ будет делать максимум, чтобы специальная военная операция завершилась на условиях, которые были обозначены изначально.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что у российских границ пройдут крупнейшие артиллерийские учения НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова