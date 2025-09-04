Алаудинов: после СВО солдаты не позволят предателям зарабатывать в России

04 сентября 2025, 13:24

Апти Алаудинов (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что после спецоперации солдаты не дадут предателям страны зарабатывать в России. При этом военачальник отметил, что к вернувшимся в РФ актеру Даниле Козловскому и продюсеру Александру Цекало относятся на фронте нейтрально.





В беседе с NEWS.ru генерал назвал уехавших из России звезд «инородными элементами» для страны и отметил, что они будут отвергнуты обществом.





«На фронте, когда представители так называемой культурной элиты уезжают или возвращаются, на данном этапе не особо и замечается. Но те, кто себя проявили в таком формате (покидали РФ в сложное для страны время), все равно будут отторгнуты населением нашей страны как инородный элемент», — сказал Алаудинов.

«Когда СВО завершится и военные вернутся домой — а это будут тысячи и тысячи людей — повестка уже будет другой. Предатели не смогут спокойно зарабатывать деньги на народе России. И возникнут вопросы. А вы где были во время СВО? Почему уехали? Эти вопросы прозвучат, мы должны это понимать», — отметил командир спецназа «Ахмат».