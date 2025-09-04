04 сентября 2025, 11:47

Командир «Ахмата» заявил об опытах над людьми в тайных тюрьмах ВСУ на Украине

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что владеет информацией о существовании тайных тюрем на территории Украины. Об этом пишет NEWS.ru.





Эти пыточные, по его заверению, были созданы по приказу западных спецслужб. Командир спецназа «Ахмат» предположил, что когда западным политикам будет выгодно раскрыть эту информацию, они это сделают.





«Я называю это «картами», потому что главный шулер сегодня президент Америки все свои разговоры ведет с позиции, есть у них карты или нет карт. В данном случае тайные тюрьмы это козырные карты, которые они могут использовать в любой час, когда им надо будет поменять повестку», — отметил Алаудинов.