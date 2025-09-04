ВС России взяли под контроль Новоселовку в Запорожской области
Подразделения группировки войск «Восток» освободили Новоселовку в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации военного ведомства, российские войска продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ за сутки потеряли свыше 240 солдат в зоне действия войск «Восток», добавили в Минобороны РФ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: