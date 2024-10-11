Алаудинов привел последние данные об освобождении Курской области

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова
Российские силы освободили уже 15 населенных пунктов Курской области, которые были оккупированы боевиками ВСУ. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов, его цитирует «Комсомольская правда».
«Из тех курских населенных пунктов, которые были заняты противником, 15 уже освобождены», — рассказал Алаудинов.
По последним данным на сегодняшний день, российские силы освободили от украинских боевиков село Любимовка в курском приграничье. При этом противник бежал в соседний населенный пункт Толстый Луг.
Алаудинов также добавил, что армия России продвигается на Донецком направлении на десяти участках, ежедневно освобождая один-два населенных пункта. Командир «Ахмата» подчеркнул, что российские силы уже не уйдут с освобожденных территорий.
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Элина Позднякова