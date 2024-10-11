Срок окончания СВО и мобилизация в РФ: заявления командира «Ахмата» Алаудинова о прорыве под Курском

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Глава Украины Владимир Зеленский во время поездки в Европу сделал ряд заявлений относительно вооруженного конфликта. В частности, он выразил уверенность в том, что боевые действия в стране завершатся до 2025-го года. О том, как именно может закончиться СВО и потребуется ли дополнительная мобилизация в РФ рассказал командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника Первого главного военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинов. Подробности – в материале «Радио 1».
Когда завершится СВО
В беседе с «Комсомольской правдой» Алаудинов выразил уверенность в завершении специальной военной операции в этом году. По его словам, большую часть прогнозов он основывает на Священном Писании.
Он также добавил, что завершению СВО будут способствовать выборы в Америке, события на Ближнем Востоке и текущее состояние Украины. По его мнению, Украина находится на пороге серьезных внутренних проблем, и украинский народ уже не сможет продолжать воевать, чтобы угодить Зеленскому.
Алаудинов подчеркнул, что задача, поставленная Зеленским и его американскими союзниками — воевать до последнего украинца — почти выполнена, и это привело к серьезной демографической катастрофе. Он выразил мнение, что все эти факторы в совокупности приведут к завершению СВО, но только на условиях России.
При этом командир «Ахмата» отметил, что Зеленский решительно настроен и явно не согласен с мнением о том, что специальная военная операция будет завершена на условиях РФ.
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Поддержка США Украины и Израиля
На вопрос журналиста о том, действительно ли Америка спонсирует две войны, Алаудинов ответил, что США будут в первую очередь поддерживать Израиль в его конфликте, который он назвал сатанинской войной. Он отметил, что Израиль уничтожает народы Палестины и ближайших государств, и что существует кампания по вовлечению Ирана в этот конфликт. Алаудинов добавил, что в случае эскалации ситуации Америка будет поддерживать своего стратегического союзника, а не тратить силы на Украину.
Прорыв ВСУ в Курской области
По словам Алаудинова, прорыв в Курской области стал возможен, потому что Киев собрал серьезные ресурсы, которых не было за все три года конфликта, чтобы нанести конкретный удар на одном направлении. Собеседник издания заявил, что было задействовано более 200 танков и более 400 единиц бронетехники, включая БТР и БМП, а также всю европейскую технику.
Что касается результатов, то 70% этой техники было уничтожено, и как только оставшаяся техника появляется, она также подвергается уничтожению. На вопрос о текущих ресурсах противника Алаудинов ответил, что даже по сравнению с тем, что они задействовали на Курском направлении, у них нет половины этого ресурса в техническом оснащении. Он пояснил, что ВСУ могут собрать 30-40 тысяч мобилизованных, но у них нет подготовленных бойцов, как это было в начале кампании 2023 года.
Нужна ли мобилизация в РФ
С текущими действиями противника и его ресурсами Россия справится без дополнительной мобилизации, уверен Алаудинов. Он отметил, что в этом конфликте уже одержана победа, но всегда нужно готовиться к следующему этапу. Для этого необходимо понимать, что граница России, окруженная НАТО, значительно увеличилась.
Собеседник также подчеркнул, что в любом случае нужно иметь хорошо подготовленные ресурсы, чтобы быть готовыми к отражению любых сил НАТО. Важно привлекать молодежь, чтобы она всегда была готова встать на защиту страны, добавил Алаудинов.
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Ситуация на фронте
Командир «Ахмата» отметил, что многие видят победу в освобождении населенных пунктов, тогда как он рассматривает ситуацию с долгосрочной перспективой. По его мнению, в этой войне блока НАТО против России через Украину страна уже одержала победу, так как у противника нет ресурсов для реальной победы.
На вопрос о недавнем освобождении территорий в Курской области он ответил, что из тех населенных пунктов, которые были заняты противником, 15 уже освобождены. На Донецком направлении ВС РФ продолжают двигаться вперед на десяти участках, ежедневно освобождая по одному-два населенных пункта.
Рассуждая о прогнозах по поводу того, когда удастся выдавить противника с территории Курской области, Алаудинов ответил, что если он говорит о завершении СВО в этом году, то следует понимать, что она не может быть завершена, пока противник находится на территории Курской области. Он добавил, что в настоящее время Украина не способна одержать победу над Россией с использованием обычных вооружений, которые ей предоставили. По его словам, если Украине будет разрешено использовать вооружения НАТО для ударов вглубь России, это станет сигналом для России начать применять более мощное вооружение.
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