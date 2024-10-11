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Стало известно о провале ВСУ по Курском

Журналист Репке: ВСУ не достигли ни одной территориальной цели в Курской области
11 октября 2024, 15:30
Фото: iStock/Irina Piskova

Фото: iStock/Irina Piskova

Немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что Вооруженные силы Украины не достигли ни одной территориальной цели в Курской области. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

«Говоря о территориальных задачах, украинское наступление не достигло ни одной из своих целей после первоначального захвата Суджи», — пояснил он.



Кроме того, журналист также выразил сомнение в целесообразности продолжения операции украинскими силами в Курской области. По его мнению, эти территории будут возвращены под контроль ВС России.

Ранее стало известно, что украинские боевики при начале атаки на приграничье Курской области специально уничтожили больницу в Суджанском районе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#журналист
#всу
#вс рф
Глава Крыма Аксенов призвал отказаться от формулировки «новые регионы» России
11 октября 2024, 15:52

Фото: сайт Кремля

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал отказаться от формулировки «новые регионы», когда речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, так как они исторически всегда были частью России. Об этом он заявил на конференции «Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России».
«Исторические регионы Российской империи. Люди всегда были наши. Советский Союз был. Какие они новые? Исторические российские регионы всегда были. От риторики «новые» потихоньку надо уходить», — подчеркнул он.
Аксенов также отметил мужество людей, которые восстанавливают привычную жизнь на освобожденных землях и поблагодарил их за понимание и терпение.

Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганскяа народные республики вошли в состав России в сентябре 2022 года в результате проведенных референдумов.

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#регионы
#люди
#вс рф
#россия
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В МИД Украины прокомментировали сообщения о готовности к прекращению огня
МИД Украины опроверг сообщения о готовности к прекращению огня
11 октября 2024, 15:50

Фото: iStock/Diy13

В МИД Украины опровергли сообщения о готовности властей страны к прекращению огня. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что единственным для страны путем остается «формула мира» президента Владимира Зеленского. В МИД Украины заявления иностранных СМИ по данному вопросу назвали манипулятивными.

Ранее издание Corriere della Sera сообщило, что Украина готова прекратить огонь по нынешней линии фронта без признания новых границ, получив гарантии Запада. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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Стало известно об активности иностранного легиона ВСУ в Часов Яре
Иностранный легион ВСУ проявляет особую активность в Часов Яре
11 октября 2024, 15:30

Фото: iStock/YakubovAlim

Подразделения иностранного легиона ВСУ проявляют особую активность в боях в Часов Яре. Об этом рассказал начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча», его слова передает ТАСС.
«Особую активность проявляют сейчас силы привлеченных противником подразделений Иностранного легиона, а также 23-й отдельной бригады ВСУ. С российской стороны также применяются удачные FPV-дроны, особую успешную активность в последние недели проявляет летная группа «Совы» бригады «Эспаньола», применяющая БПЛА самодельного типа системы «Привет-82"», — рассказал «Чукча».

При этом он признал, что настрой в рядах ВСУ остается боевым, несмотря на успехи и продвижение российских сил в районе Часов Яра. На сегодняшний день военные украинской армии собираются оборонять город и не верят в возможное поражение.

Также «Чукча» добавил, что ВСУ активно используют все виды ударных и разведывательных беспилотников в районе Часов Яра. На данном направлении работают опытные операторы дронов, которые оснащены новейшими аппаратами западного производства.

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Прорыв ВС РФ в Курской области: подробности
Подоляка: ВС РФ выбили ВСУ на ключевых направлениях в Курской области
11 октября 2024, 15:14

Фото: iStock/Zeferli

Армия России в рамках второго этапа активного контрнаступления в Курской области окружила гарнизон ВСУ в Любимовке, отрезав противника от путей отступления, а севернее нанесли удар по украинскому в Ольговке. Некоторые боевики смогли сбежать, остальные остались в окружении. Об этом сообщил военный аналитик Юрий Подоляка.
«Шок от вчерашнего дня у противника ожидаемо постепенно проходит, и он пытается проблему на участке купировать. Причем, для этого ВСУ подключают не только резервы, но и свои инфопомойки, которые сегодня с утра начали писать, что они якобы "все отбили назад"», — пишет Подоляка в своем Telegram-канале.

При этом сообщения о том, что противник бросает все и убегает из Курской области в Сумскую, тоже не являются правдивыми. Военный аналитик пояснил, что командование ВСУ 11 октября уже оправилось от вчерашней неожиданности и уже предпринимает попытки контратаковать освобожденные российскими силами территории.

Подоляка подчеркнул, что ВС РФ сейчас очень важно удержать контроль на участке трассы Коренево — Суджа между Зеленым Шляхом и Свердликово, чтобы не дать боевикам ВСУ вырваться из окружения в Любимовке — Толстом Луге, а тем более не позволить деблокирующим частям противника пробить к ним коридор.

Не менее важным участком является и дорога от Зеленого Шляха на Малую Локню. В районе Новоивановки продолжаются бои и решается судьба плацдарма противника севернее этой трассы. В самой Малой Локне идут бои, где боевики ВСУ оказывают российским частям ожесточенное сопротивление.

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Группировка «Север» продолжила наступательные действия в Курской области
Минобороны: группировка войск «Север» отразила пять атак ВСУ в Курской области
11 октября 2024, 14:36

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Группировка войск «Север» продолжает ведение наступательных действий в Курской области, а также за сутки отразила пять атак со стороны противника. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что атаки были отражены в направлении населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Новая Сорочина и Кремяное. В российском военном ведомстве добавили, что украинские подразделения потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, также были ликвидированы боевая машина пехоты, боевая бронированная машина и автомобиль.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Порядка полутора тысяч боевиков ВСУ окружены в курском селе Ольговка
11 октября 2024, 14:23

Фото: iStock/MikeMareen

В результате второго этапа активного контрнаступления ВС РФ в Курской области порядка 1,5 тысячи боевиков ВСУ оказались в окружении в селе Ольговка. Об этом пишет Mash.
Кроме того, российские бойцы за минувшие сутки выбили противника из Любимовки, Шептуховки, Леонидова и Михайловка. В настоящее время в этих населенных пунктах проводится зачистка.

Утром 11 октября также стало известно об освобождении российскими силами села Новоивановка в Суджанском районе.

Кроме того, ВСУ покидают деревню Леонидово малыми группами на бронетехнике.

Тем временем морпехи 155-й бригады, десантники из 106-й тульской дивизии и 56-й ГДШП вытесняют противника в сторону границы, продвигаясь со стороны Любимовки и Зелёного Шляха. Идут активные бои в районе Новоивановки.

Напомним, о начале второго этапа активного контрнаступления российских сил в курском приграничье стало известно накануне. Сообщалось, что ВС РФ приступили к штурму ВСУ в Любимовке и Зеленом Шляхе.

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#вс рф
#больницы
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#курская область
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Капитан Бахарев, удостоенный звания Героя РФ, уничтожил два танка ВСУ
11 октября 2024, 14:13

Фото: РИА Новости/Дмитрий Харичков

Капитан Максим Бахарев, которого министр обороны РФ наградил «Золотой Звездой», уничтожил два танка и четыре боевые машины пехоты ВСУ. Об этом говорится на сайте Минобороны РФ.
«Капитан Максим Бахарев, командир взвода ПТУР, удостоен высшей государственной награды за оборону одного из населенных пунктов в Запорожской области. Отражая атаки боевиков, капитан Бахарев лично уничтожил 2 танка, 4 вражеских БПМ», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Военный был ранен в бою, однако продолжил руководить своим подразделением для обороны своего участка боевых действий. Уточняется, что благодаря решительным действиям Бахарева и его подчиненных наступление противника было остановлено.

Накануне стало известно, что Белоусов посетил один из госпиталей и провёл награждение солдат и офицеров, отличившихся в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО. С раненым капитаном Бахаревым глава Минобороны поговорил шёпотом.

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#минобороны рф
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Российские войска освободили село Островское в ДНР
Минобороны: ВС РФ освободили село Островское в ДНР
11 октября 2024, 13:48

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российские войска освободили село Островское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны России в еженедельной сводке. Отмечается, что населенный пункт удалось освободить благодаря «Южной» группировке войск.
«В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождены населенные пункты Желанное Второе и Островское Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Село Островское находится на Кураховском направлении. Оно расположено в пяти километрах к востоку от Курахову, на южном берегу Кураховского водохранилища. Взятие этого населенного пункта позволит прикрыть фланг группировки, которая наступает на Курахово со стороны Марьинки.

Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль уже более половины Дзержинска (украинское название Торецк). К тому же, в полное окружение рискует попасть и группировка ВСУ в Селидово ДНР, российские войска сжимают клещи вокруг города.

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#всу
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Не имеет аналогов: в чем превосходство танка Т-14 «Армата» и почему он неуязвим для «Леопардов»
11 октября 2024, 13:40

Фото: Минобороны России

Т-14 — это современный российский основной боевой танк, который был разработан в рамках проекта «Армата». Обозреватель Le Figaro Шарль Лекурье называл «Армату» самым неизвестным слагаемым в уравнении для западной разведки. Этот танк представляет собой новейшее достижение в области танкостроения и обладает рядом уникальных характеристик, которые делают его одним из самых современных и мощных танков в мире.
Характеристики боевой машины, сравнение с западными танками, опыт применения в СВО — в материале «Радио 1».

История создания танка Т-14

Разработка нового танка началась в 2010 году. За основу был взят проект Т-95, перед создателями стояла задача разработать принципиально новую модель следующего поколения. В результате появился танк Т-14, который был создан на базе универсальной гусеничной платформы «Армата». Впервые он был представлен широкой публике во время парада Победы в 2015 году.

Этот танк не имеет зарубежных аналогов, все его компоненты произведены в России. Главное отличие Т-14 от других танков — необитаемая башня. Всю информацию с нее передают датчики и камеры.
«Я ездил на Т-72 и Т-90, но в Т-14 полностью теряется ощущение танка. Как будто находишься на космическом корабле в окружении мониторов, на которые выводится вся информация с датчиков», — делился один из инженеров-конструкторов Т-14 компании «Уралвагонзавод» Денис Мякенский.

Танк «Армата»: характеристики и фото

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Танк Т-14, также известный как «Армата», обладает рядом впечатляющих характеристик, которые делают его одним из самых мощных танков в мире. К небоевым можно отнести:
  • Длина корпуса — 8732 мм;
  • Длина с пушкой вперед — 10800 мм;
  • Ширина — 3900 мм;
  • Высота — 2700 мм;
  • Расход топлива — 100 л на 100 км;
  • Скорость — до 90 км/ч по дороге, до 70 км/ч по бездорожью.
  • Стоимость: неизвестна
Также стоит отметить, что «Армата» способен без труда преодолевать водоемы глубиной до 5 метров.


Принцип работы танка Т-14

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Принцип работы танка Т-14 основан на автоматизации. Благодаря использованию современных технологий и систем удается обеспечить высокую эффективность и безопасность экипажа.

Танк буквально нашпигован автоматизированными системами, которые позволяют ему быстро реагировать на угрозы и эффективно выполнять боевые задачи.

К тому же, «Армата» имеет несколько уровней системы защиты — от активных до пассивных, которые обеспечивают безопасность экипажа и танка в целом.

Конструкция танка Т-14

Танк Т-14 имеет ряд особенностей в конструкции, которые делают его уникальным и мощным. Вот некоторые из них:

Броня

Танк имеет многослойную броню, которая обеспечивает защиту от различных типов угроз, включая противотанковые управляемые ракеты калибра 152 мм и бронебойных оперенных подкалиберных снарядов 125 мм.

Однако главной особенностью танка является его активная и динамическая системы защиты.

Фото: iStock/Andrey Kryuchenko

Система «Афганит» обеспечивает перехват боеприпасов на расстоянии с помощью радио-оптических радаров. Если снаряд летит в сторону танка, то специальные дробовики, расположенные под броней, сбивают его на расстоянии 15–20 метров (максимально допустимый рубеж перехвата целей — 4 метра).

Небольшие пушки на башне могут выстреливать дымовой завесой в разных спектрах, чтобы блокировать лазерное наведение. Башня автоматически поворачивается максимально защищенной частью в сторону летящего снаряда.

Еще одна система защиты — «Малахит». Модули, установленные на броне танка, подрываются при приближении боеприпасов противника, разрушая их до столкновения с машиной. Эта система эффективна против бронебойных снарядов и ракет.

Кроме того, разработчики танка использовали специальные технологии, которые затрудняют идентификацию машины в инфракрасном и радиодиапазонах.

Вооружение

Основным вооружением танка Т-14 «Армата» является 125-мм гладкоствольная пушка 2А82-1М, которая оснащена автоматической системой заряжания.

Эта пушка способна стрелять различными типами снарядов, включая высокоточные кумулятивные и осколочно-фугасные, а также мощными противоброневыми ракетами. По сравнению с аналогичными пушками, которые используются на западной бронетехнике, орудие «Арматы» обладает лучшей ствольной энергией и точностью стрельбы.

Кроме того, танк может быть оснащен 152-миллиметровой пушкой. Хотя это уменьшает количество боеприпасов, которые может нести танк, зато повышает его бронебойность.

По словам экспертов, дальность стрельбы пушки танка Т-14 «Армата» составляет около 7 километров при использовании обычных снарядов и более 12 километров при использовании противотанковых ракет.

Фото: Минобороны России

Пушка калибром 152 мм также способна стрелять ракетами с дальностью поражения до 10 километров.

Танк может использовать различные типы снарядов, включая подкалиберные боеприпасы, неуправляемые снаряды, снаряды с дистанционным подрывом и управляемые ракеты.


Автоматизированные системы

Танк Т-14 «Армата» оснащен новейшей электроникой, которая выполняет почти все процессы автоматически, что приближает создание полностью роботизированных военных машин. Это ускоряет выполнение операций и позволяет танку связываться с другими участниками боевой группы благодаря цифровой системе управления.

В Т-14 «Армата» применены различные электронные и технические решения, включая систему управления, навигационные приборы, оружейную систему и системы контроля за состоянием боевой машины. Кроме того, танк оснащен системой оптического и термального обнаружения целей.

Вычислительная система танка способна быстро обрабатывать большие объемы информации, получаемой от датчиков. Управление танком полностью автоматизировано, что снижает нагрузку на экипаж и повышает его боеспособность.

Интересными особенностями танка являются наличие активно-пассивного радиолокатора, который позволяет обнаруживать цели, а также мощная система тепловизионного обнаружения.

Двигатель

Фото: iStock/Ruthie Arora

Двигатель, который установлен на данное транспортное средство, является дизельным, Х-образным и 12-цилиндровым. Его мощность может варьироваться в диапазоне от 1100 до 1600 лошадиных сил. На каждую тонну массы приходится примерно 31 лошадиная сила.

Также транспортное средство оснащено автоматической коробкой передач, которая позволяет переключиться на ручное управление. Подвеска относится к активному типу.

Танк Т-14 «Армата» на СВО

Официально о применении Т-14 «Армата» в зоне СВО не сообщалось. Однако за все время спецоперации в сети не раз появлялись сообщения и кадры с этим танком.

К примеру, в мае 2023 года американский военный журнал Military Watch Magazine писал, что «Армату» заметили в зоне СВО. На одном из видео был запечатлен момент, как он ведет огонь по позициям украинских военных.

Авторы статьи тогда отметили исключительную живучесть Т-14, новый российский танк даже называли неуязвимым благодаря толстой броне и системам «Афганит» и «Малахит».

О применении «Армат» в зоне СВО писали и военкоры. К примеру, телеграм-канал «Военкоры русской весны» несколько раз выкладывали кадры с Т-14, находящимися в зоне боевых действий или ведущих огонь по ВСУ.

Фото: Минобороны России

Однако стоит отметить, что вышеописанные случаи носят единичный характер и скорее всего являлись частью испытаний боевой машины. К примеру, ТАСС со ссылкой на источник в ОПК писал, что несколько «Армат» участвовали в боях, чтобы оценить потенциал нового танка, а позже были выведены с передовой.
«Все необходимые испытания танка Т-14 еще продолжаются», — заявлял источник агентства.
Об использовании «Арматы» в ходе СВО говорил и гендиректор Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, Т-14 на голову превосходит все существующие по своим характеристикам, однако в зоне спецоперации использоваться не будет — из-за своей высокой стоимости.
«Армата», она, в общем-то, дороговата. По своему функционалу, она, конечно, намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому ее сейчас армия вряд ли будет использовать. Проще им купить те же Т-90-е», — отвечал он РИА Новости.

Сравнение Т-14 с другими танками

Т-14 является одним из самых современных танков в мире и имеет ряд преимуществ перед другими танками, такими как Челленджер, Леопард и Абрамс.

«Армата» против «Абрамса»

Фото: iStock/tupungato

«Армата» не так хорошо защищена броней, как американская машина. Однако российские инженеры специально делали на этом акцент, увеличив Т-14 мобильность и скорость. Тем более танк оснащен инновационными системами активной защиты.

Хотя броня танка Т-14 не такая мощная, его 125-мм пушка имеет улучшенную бронебойность. Она может пробить лобовую броню американского танка «Абрамс» на коротких и средних дистанциях.

Оба танка могут уничтожить друг друга, поэтому сказать какой из них лучше, крайне затруднительно.

«Армата» против «Челленджера»

Фото: iStock/Wirestock

Т-14 защищен значительно лучше «Челленджера» благодаря системам активной защиты, которые способны перехватить не только противотанковые ракеты и реактивные гранаты РПГ, но и бронебойные снаряды танковых орудий.

Кроме того, российские орудия, помимо обычных боеприпасов, могут использовать управляемые снаряды.

Также «Армата» отличается более легкой конструкцией, что делает его значительно более мобильным по сравнению с британским собратом.

К тому же важно отметить, что Т-14 обладает значительным потенциалом для дальнейшей модернизации, в то время как у танка Challenger 2 этот потенциал практически исчерпан.

«Армата» против «Леопарда»

Фото: iStock/Christiantdk

125-мм гладкоствольная пушка «Арматы», согласно заявлениям производителя, на 17% превосходит по мощности 120-мм танковую пушку Rheinmetall, которой оснащены танки «Леопард». Эксперты считают, что если снаряд танка «Армата» попадет в броню «Леопарда 2» под углом 90 градусов с расстояния 2 тысячи метров, то он сможет без труда пробить его.

Также эксперты оценили стойкость брони: у танка «Армата» она составляет от 900 до 1000 миллиметров гомогенной стальной брони (RHA), а у «Леопарда» — от 680 до 700 миллиметров.

Кроме того, немецкие основные боевые танки (ОБТ) «Леопард» куда менее маневренные российских конкурентов из-за своего большого веса.

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