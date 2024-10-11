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Немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что Вооруженные силы Украины не достигли ни одной территориальной цели в Курской области. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
Кроме того, журналист также выразил сомнение в целесообразности продолжения операции украинскими силами в Курской области. По его мнению, эти территории будут возвращены под контроль ВС России.
Ранее стало известно, что украинские боевики при начале атаки на приграничье Курской области специально уничтожили больницу в Суджанском районе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Говоря о территориальных задачах, украинское наступление не достигло ни одной из своих целей после первоначального захвата Суджи», — пояснил он.
Кроме того, журналист также выразил сомнение в целесообразности продолжения операции украинскими силами в Курской области. По его мнению, эти территории будут возвращены под контроль ВС России.
Ранее стало известно, что украинские боевики при начале атаки на приграничье Курской области специально уничтожили больницу в Суджанском районе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова