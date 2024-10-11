Стало известно о провале ВСУ по Курском

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал отказаться от формулировки «новые регионы», когда речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, так как они исторически всегда были частью России. Об этом он заявил на конференции «Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России».