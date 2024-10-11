Алаудинов спрогнозировал окончание СВО на основе Священного Писания

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что спецоперация завершится в 2024 году, свои предположения он сделал на основе Священного Писания, его слова публикует «Комсомольская правда».
«Я больше чем уверен, что СВО мы завершим в этом (2024) году. Большую часть своих прогнозов я беру из Священного Писания», — заявил Алаудинов.
Он пояснил, что на окончание российской спецоперации окажут значительное влияние президентские выборы в США, а также события на Ближнем Востоке и состояние Украины.
Алаудинов отметил, что сейчас Украина стоит на пороге внутренних тяжелых событий и наступает время, когда украинский народ не может поставлять мужское население в угоду Владимиру Зеленскому.
«Та задача, которую ставил Зеленский и озвучивали "американские хозяева", что они будут воевать до последнего украинца, они ее почти выполнили», — подчеркнул командир «Ахмата».
При этом он добавил, что СВО завершится исключительно на условиях России.
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