Алаудинов привел последние новости из Курской области

Переговоров с Киевом, где украинские власти после своей операции в Курской области смогли бы поставить ультиматум Российской Федерации, не будет. Об этом сообщил командир спецназа «‎Ахмат» Апти Алаудинов. Такое заявление он сделал в эфире Первого канала.