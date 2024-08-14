Алаудинов привел последние новости из Курской области

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова
Армия России контролирует обстановку в Курской области и уже завершает блокирование сил ВСУ, которые зашли в российское приграничье. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, его слова передает ТАСС.
«Обстановка подконтрольная. Мы завершаем блокирование тех сил и средств, которые зашли на территорию Курской области. И потихоньку начинаем, как говорится, уже закрывать все бреши, которые были», — сказал Алаудинов.
По его словам, российские бойцы с первых дней занимаются уничтожением врага. На сегодняшний день подразделения ВСУ в Курской области несут очень большие потери в живой силе и технике, заключил командир спецназа «Ахмат».
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Элина Позднякова