Алаудинов призвал россиян набраться терпения перед встречей Путина и Трампа

13 августа 2025, 19:40

Апти Алаудинов (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов обратился к россиянам с призывом набраться терпения перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Соответствующее заявление Алаудинов опубликовал в Telegram-канале.





По мнению Алаудинова, граждане России будут признательны Трампу, если он сумеет урегулировать ситуацию, учитывая интересы России. При этом он подчеркнул, что не ожидает от американского президента проявления доброй воли, но полностью полагается на российского лидера.



Алаудинов призвал россиян не смотреть в сторону Трампа, а наблюдать за главой российского государства.





«Все остальное — это ерунда», — добавил российский генерал.