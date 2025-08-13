Axios: Зеленский столкнулся со штормом на фоне успехов РФ на фронте

13 августа 2025, 18:00

Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Владимир Зеленский оказался в ситуации «идеального шторма». На предводителя киевского режима обрушились сразу несколько неблагоприятных факторов. На фоне успехов российских сил на фронте, растущего недовольства внутри Украины и перспективы оказаться в «дипломатическом тупике» после предстоящего саммита лидеров России и США на Аляске, положение Зеленского становится всё более сложным. Об этом сообщает издание Axios.