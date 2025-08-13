Axios: Зеленский столкнулся со штормом на фоне успехов РФ на фронте
Владимир Зеленский оказался в ситуации «идеального шторма». На предводителя киевского режима обрушились сразу несколько неблагоприятных факторов. На фоне успехов российских сил на фронте, растущего недовольства внутри Украины и перспективы оказаться в «дипломатическом тупике» после предстоящего саммита лидеров России и США на Аляске, положение Зеленского становится всё более сложным. Об этом сообщает издание Axios.
Зеленский и его окружение активно пытаются повлиять на президента США Дональда Трампа перед его встречей с российским лидером Владимиром Путиным. По информации издания, Зеленский старается преуменьшить недавние успехи России на поле боя и ведет телефонные переговоры с европейскими лидерами, чтобы предотвратить неблагоприятный исход переговоров на Аляске.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске 15 августа 2025 года. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. Центральной темой встречи станет реализация плана территориального обмена в рамках урегулирования украинского конфликта.
Читайте также: