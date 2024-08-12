Алаудинов прокомментировал данные о сдаче бойцов «Ахмата» в плен

Фото: iStock/Prostock-Studio
Информация о сдаче бойцов спецназа «Ахмат» в плен в Курской области является вбросом со стороны ВСУ. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что украинские власти делают много вбросов о якобы сдавшихся в плен бойцах подразделений «Ахмат» и «Аид». Однако Алаудинов заявил, что ни один военный не сдался в плен, российские бойцы продолжают успешно работать на Курском направлении.
Также генерал-майор сообщил о результатах работы батальона, проделанной в понедельник. Так, действиями войск были уничтожены 12 единиц военной техники ВСУ.
Алаудинов в заключение добавил, что военные наделали «очень много шума», поэтому российский спецназ «кость в горле» для ВСУ.
Читайте также:
Зеленский впервые признал операцию ВСУ в Курской области
Прорыв ВСУ в Курской области: контроль над селами, мародерство и заявления «Ахмата»
Военэксперт Гундаров объяснил цели ВСУ в Курской области
Также генерал-майор сообщил о результатах работы батальона, проделанной в понедельник. Так, действиями войск были уничтожены 12 единиц военной техники ВСУ.
Алаудинов в заключение добавил, что военные наделали «очень много шума», поэтому российский спецназ «кость в горле» для ВСУ.
Читайте также:
Зеленский впервые признал операцию ВСУ в Курской области
Прорыв ВСУ в Курской области: контроль над селами, мародерство и заявления «Ахмата»
Военэксперт Гундаров объяснил цели ВСУ в Курской области
Анастасия Чинкова