Прорыв ВСУ в Курской области: контроль над селами, мародерство и заявления «Ахмата»

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Украинская группировка установила контроль над 28 населенными пунктами в приграничном регионе. Одновременно с этим Минобороны РФ заявляет о рекордных суточных потерях противника, а президент России Владимир Путин сообщил об успешно развивающемся наступлении ВС РФ на всей линии фронта. О том, что происходит в российском приграничье на самом деле расскажет редакция «Радио 1».
ВСУ заняли 28 населенных пунктов
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил президенту России Владимиру Путину об установлении ВСУ контроля над 28 населенными пунктами в приграничном регионе. По его словам, глубина проникновения ВСУ на российскую территорию составляет 12 километров, ширина — 40 километров. Всего была эвакуирована 121 тысяча мирных жителей, ожидают эвакуации еще 180 тысяч человек.
Смирнов также доложил о применении противником химического оружия в Беловском районе области. Чтобы предотвратить дальнейшее продвижение ВСУ, российская армия выкопала десятки километров противотанкового рва. Врио главы региона предупредил, что противник может облачаться в украденную у россиян одежду и передвигаться на автомобилях с российскими госномерами.
Путин о ситуации в Курске
Президент России объяснил действия ВСУ стремлением улучшить свои переговорные позиции. При этом глава государства отметил, что диалог с противником, который наносит хаотичные удары по мирным жителям, исключен.
«Не может идти речи о переговорах с людьми, которые наносят хаотичные удары по мирным людям либо пытаются создать угрозу для объектов ядерной энергетики. Подобные акции преследуют военную цель: остановить наступление наших войск», — подчеркнул Путин.
Заявления Минобороны РФ
В оборонном ведомстве сообщили, что российские силы в районе Каучука пресекли попытку прорыва мобильных групп ВСУ на бронетехнике. По информации Минобороны РФ, за сутки 11 августа 2024 года на линии боевого соприкосновения в Курской области подразделениями ВС РФ сожжено и уничтожено более 70 единиц техники ВСУ. Telegram-канал Condottiero сообщает, что это рекордные показатели для СВО.
МО РФ также отмечает, что ВСУ потеряли не меньше 1610 военных, 32 танков, 23 бронетранспортеров за время боев на приграничье. Информацию о рекордных потерях в рядах ВСУ озвучил и командир «Ахмата». По его словам, украинская группировка не несла столь высоких потерь ни разу за все время проведения СВО.
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Обстановка в Курской области: данные военкоров
По информации телеграм-канала «Рыбарь», ВСУ продолжают развивать наступление на Курском направлении. Авторы портала сообщают, что в настоящее время российские силы продолжают стабилизировать линию фронта.
В Суджанском районе осложнилась обстановка в Судже. Появились кадры, свидетельствующие о присутствии противника на окружной дороге уже в центре города. Обозреватели «НгП раZVедка» сообщают, что ВСУ атаковали российские опорные пункты близ населенного пункта Гордеевка в Курской области. По данным источника, грамотные и слаженные действия ВС РФ позволили отбросить противника.
Военный корреспондент Евгений Лисицын сообщил в своем телеграм-канале о фактах мародерства со стороны ВСУ.
«Они заходят в каждое помещение частных домов в населенном пункте Гончаровка и выносят оттуда все подряд», — рассказал Лисицын.
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