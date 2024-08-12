Военэксперт Гундаров объяснил цели ВСУ в Курской области

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Военный эксперт Владимир Гундаров заявил, что одна из причин, по которым ВСУ решили атаковать приграничные регионы, в частности Курскую область, заключается в стремлении оттянуть российские войска от Купянска и Краматорска.
«Вторая причина — это объявленный Владимиром Зеленским так называемый мирный саммит. На самом деле это агрессивный военный саммит. Россия в нем участвовать не будет, даже если бы пригласили. Но задача Киева и Вашингтона (а также стран НАТО) — усадить Москву за стол переговоров, создать для этого такие условия, при которых она сама этого захочет», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Гундаров.
А генерал-майор запаса, председатель президиума общественной организации «Офицеры России» Сергей Липовой отметил, что сегодняшняя ситуация в Курской области является очень серьёзной.
«Сейчас Минобороны вместе с региональной администрацией и силовыми структурами должны как можно быстрее уничтожить прорвавшиеся подразделения», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Липовой.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что армия России на фоне событий в Курском приграничье в 1,5 раза увеличили наступление по всем направлениям СВО.
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Мелисса Тимофеева