Алаудинов раскрыл обстановку в Курской области

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова
ВСУ выводят свои части с разных участков фронта и направляют их в Курскую область. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире Первого канала.
«Обстановка у нас рабочая. На данном этапе мы можем констатировать, что противник уже потихоньку начал проявлять свою слабость на всех участках (в Курской области — ред.). На нашем направлении, на том участке, где мы находимся, это суджанское направление, здесь мы фиксируем, что после того, как он понес очень большие потери, буквально позавчера-вчера, он пытался ротировать свои подразделения», — рассказал Алаудинов.
Он пояснил, что украинское командование выводит из Курской области части ВСУ, которые уже выдохлись, и заводит все новые резервы, снятые с других участков фронта, с целью удержать занимаемые территории российского приграничья.
Кроме того, Алаудинов отметил, что ВС РФ наступают на всех направлениях СВО, подчеркнув, что его подразделение тоже планирует брать ВСУ в окружение и до конца выбивать противника с русских земель.
Читайте также:
ВСУ пытаются навредить мирным жителям Курской области, заявил Алаудинов
Минобороны сообщило об ударе по ВСУ в курском приграничье
Цыганский «боевой табор» выдавал себя за спецназ «Ахмата» и поплатился: Реакция Алаудинова
Элина Позднякова