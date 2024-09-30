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Алаудинов раскрыл обстановку в Курской области

Алаудинов: ВСУ выводят войска с других участков для перевода в Курскую область
30 сентября 2024, 16:57
Фото: Telegram-канал А. Алаудинова

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова

ВСУ выводят свои части с разных участков фронта и направляют их в Курскую область. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире Первого канала.
«Обстановка у нас рабочая. На данном этапе мы можем констатировать, что противник уже потихоньку начал проявлять свою слабость на всех участках (в Курской области — ред.). На нашем направлении, на том участке, где мы находимся, это суджанское направление, здесь мы фиксируем, что после того, как он понес очень большие потери, буквально позавчера-вчера, он пытался ротировать свои подразделения», — рассказал Алаудинов.

Он пояснил, что украинское командование выводит из Курской области части ВСУ, которые уже выдохлись, и заводит все новые резервы, снятые с других участков фронта, с целью удержать занимаемые территории российского приграничья.



Кроме того, Алаудинов отметил, что ВС РФ наступают на всех направлениях СВО, подчеркнув, что его подразделение тоже планирует брать ВСУ в окружение и до конца выбивать противника с русских земель.

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#сво
#всу
#вс рф
Боец ВС РФ «Большой» спас сослуживцев от налета драна ВСУ «Баба Яга»
30 сентября 2024, 17:37

Фото: iStock/vadimrysev

Российский боец Иван Ежов с позывным «Большой» из отряда БАРС-3 спас свой отряд от атаки украинского дрона «Баба Яга» на запорожском направлении. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».
По данным издания, «Большой» находился позиции со своей ротой. Тем временем соседний отряд смог частично обезвредить вражеский беспилотник типа «Баба Яга», однако обнаружил сове местонахождение.

Имея опыт в зоне спецоперации, «Большой» оперативно приказал своим подчиненным уйти в укрытие, что спасло их от последующего налета вражеских дронов.

«Потом бросили заряды по блиндажу. Его тоже сильно повредило. Но из ребят никто не спал. Все были в готовности. В общем отделались звоном в ушах», — рассказал «Большой».

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#беспилотник
#сво
#вс рф
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«Украина истекает кровью»: в Британии заявили о победе ВС РФ в Донбассе
Меркурис: ВС РФ побеждают в гигантском сражении за Донбасс
30 сентября 2024, 16:35

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВС РФ побеждают в битве за Донбасс. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.
Он отметил, что бои в Донбассе являются единым гигантским сражением.

«Это разные места, разные локации, за которые идут бои, но в конечном итоге, когда эта битва закончится, мы признаем ее как одну большую битву, в которой российские войска обладают подавляющим преимуществом», — отметил Меркурис в своем блоге на YouTube.

Он подчеркнул, что речь идет о Покровском и Торецком направлениях, а также о ситуации в районе Курахово и Угледара. По словам Меркуриса, система обороны ВСУ развалилась, а ПВО вышла из строя.

Таким образом, эксперт подчеркивает, что Украина истекает кровью и проигрывает. Тем временем на Западе понимают, что помочь Киеву переломить ситуацию в свою сторону является невозможным.

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#всу
#вс рф
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В Красногорске новую памятную дату отметили концертом на набережной
30 сентября 2024, 16:33

Фото: пресс-служба администрации г. о.

На набережной Павшинской поймы состоялся концерт по случаю Дня воссоединения новых регионов с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногорска.
Для гостей мероприятия выступили творческие коллективы городского округа. На площадке концерта «Волонтёры Подмосковья» провели благотворительную ярмарку в рамках акции «Доброе дело».
«Активисты со всех концов Подмосковья привезли изделия ручной работы, провели различные мастер-классы. Здесь собрались деятели культуры, умельцы, краеведы, небезразличные люди. Здесь не только ярмарка – здесь плетут маскировочные сети, пишут письма защитникам. Здесь различные творческие направления – от концертной программы до зоны мастер-классов, всего более 10 основных точек», – рассказал представитель движения «Волонтёры Подмосковья» Егор Балев.
По его словам, люди переводили деньги через платформу «Помощь героям», чтобы поддержать военных, жителей Белгородской и Курской областей.

Как напомнили в администрации, новая памятная дата приурочена к подписанию 30 сентября 2022 года президентом России и главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоров о включении новых территорий в состав России.

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В Раде назвали условие для переговоров между Россией и Украиной
Нардеп Рахманин: только коллапс ВСУ на фронте усадит Зеленского за переговоры
30 сентября 2024, 16:20

Фото: iStock/Cavan Images

Только крупное поражение ВСУ заставит Владимира Зеленского задуматься о начале переговоров с Москвой. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Сергей Рахманин.
По его словам, в настоящее время нет каких-либо перспектив мирного урегулирования конфликта. Рахманин считает, что только крупное поражение украинских сил заставит Зеленского сесть за стол переговоров с российскими представителями.

«Разве что полный коллапс линии фронта и угроза территориальных потерь, угроза уничтожения ВСУ и угроза быстрого занятия огромного количества территорий», — подчеркнул он в интервью YouTube-каналу «Украинской правды».

Рахманин подчеркнул, что на сегодняшний день условия для завершения конфликта еще не наступили.

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#всу
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Пути выхода из Угледара усеяны трупами украинских военных
Боец ВСУ: дороги усеяны трупами солдат, пытавшихся выбраться из Угледара
30 сентября 2024, 16:05

Фото: iStock/Michele Ursi

Ситуация для ВСУ в Угледаре очень тяжелая. Об этом написал в своем Telegram-канале украинский военный Станислав Бунятов, его слова передает украинское издание «Страна».
Отмечается, что российские бойцы штурмуют Угледар с трех сторон. При этом военные ВС РФ уже зашли в город с юга и запада и контролируют пути выхода. Уточняется, что из 10 украинских военных живыми выходят от четырех до шести человек.

«Командование обещает ротацию уже неделю, но постоянно оттягивают из-за внешних изменений и говорят держаться. Эвакуации нет вообще, так как БМП даже не успевают доехать до Угледара, по ним сразу работают, очень много тяжёлых 300, которых вынести пешком под дронами нереально, также множество 200 лежат просто по дорогам», — пишет военный ВСУ.

Он также сообщил, что у украинцев, остающихся в Угледаре, уже заканчивается еда и боеприпасы, подчеркнув, что у них есть единственный выход – это покинуть свои позиции и выходить из города хотя бы тем, кто еще может это сделать.

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Военкор раскрыл секреты успеха ВС РФ в Донбассе
Военкор Стешин: успех ВС РФ в ДНР связан со множеством факторов
30 сентября 2024, 15:36

Фото: iStock/SergeyVButorin

Успех наступления ВС РФ в Донбассе связан со множеством факторов, среди которых растянутость фронта и низкая мотивация бойцов ВСУ. Об этом написал военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин после поездки к бойцам 5-й отдельной мотострелковой бригады, которые освободили Красногоровку и Острое в ДНР.
«За счет чего двигается «Донецкий фронт»? Факторов множество, но ни один не является решающим. Противник надорвался, раздергал резервы, перебрасывая их по фронтам – в Курскую область, под Угледар, в Селидово. Факт. Качество ВСУшников, ангажированных прямо на улице, крайне низкое», — пишет Стешин.

При этом он напомнил, что у противника еще остаются мотивированные подразделения.

По словам военкора, немаловажным фактором успешных действий российских сил является использование тактики неожиданности, которая приводит к дезорганизации сил ВСУ.

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#угледар
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Военкор «Известий» Денис Кулага получил ранение в зоне СВО
30 сентября 2024, 15:03

Фото: iStock/gorodenkoff

Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага ранен под Часовым Яром в ДНР.
Предварительно издание отмечает, что журналист ехал на квадроцикле со съёмок. В какой-то момент в транспортное средство ударил украинский FPV-дрон.

В результате прилёта военкор получил осколочные ранения обеих ног, множественные ожоги и переломы нижних конечностей. При этом, несмотря на ранения, он помогал оказывать первую помощью офицерам сопровождения, которые также пострадали от удара.

Сейчас Кулага находится в госпитале. По словам врачей, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Военкор поблагодарил медиков, которые оперативно пришли ему на помощь.

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Песков отреагировал на прогноз президента Сербии о затягивании СВО на 10 лет
Песков оценил заявление президента Сербии Вучича об окончании СВО
30 сентября 2024, 14:24

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о заявлении главы Сербии Александра Вучича о том, что конфликт на Украине будет длиться 10 лет.
Представитель Кремля подчеркнул, что каждый опытный политик может иметь свой взгляд на те или иные события, происходящие в мире. Однако в России исходят из того, что СВО завершится только после достижения всех поставленных целей.

Ранее, 27 сентября, Вучич сделал громкое заявление о будущем украинского конфликта. Он убеждён, что боевые действий будут продолжаться ещё 10 лет и по итогу завершатся по корейскому сценарию, то есть, на текущей линии фронта. До этого момента, считает Вучич, Россия и Украина «будут биться за каждое село, за каждый город».

Также сербский президент добавил, что инициатива в конфликте остаётся на стороне России, а западным странам с каждым днём всё сложнее поддерживать Украину.

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В Одессе прошёл митинг против переименования улиц и сноса памятников
30 сентября 2024, 14:04

Фото: istockphoto/Multipedia

Жители Одессы собрались на митинг у здания Одесской областной военной администрации (ОВА). Горожане таким образом выразили свой протест относительно переименования улиц и демонтажа памятников.
Об этом в своём телеграм-канале сообщило украинское издание «Страна.ua». По словам участников акции, активисты уже направили соответствующие петиции в местную ОВА и ЮНЕСКО. Из плакатов, которые митингующие принесли с собой, следует, что одесситы недовольны «репрессиями против Пушкина, Бабеля, Ильфа, Петрова, Паустовского, Высоцкого». По их словам, эти репрессии являются преступлениями против истории города и культуры.

Один из протестующих заявил, что уничтожая память, городские власти уничтожают Одессу. По его словам, история города держится на людях, память о которых пытаются извести. У здания администрации собрались также и те, кто является сторонником переименований. До стычек между группами дело не дошло, сообщается в материале издания.

Ранее одесские власти постановили снести 19 памятников русским деятелям культуры и политики. По мнению чиновников ОВА, монументы содержат символику, утверждающую «российскую имперскую политику».

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