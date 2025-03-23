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Численные потери украинских боевиков по всей фронтовой линии являются заоблачными. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командующего спецназом «Ахмат» Апти Алаудинова.
«Около семидесяти тысяч человек они, получается, потеряли в общей сложности за Курскую операцию. (…) Ну и сколько их они положили по всей линии боевого соприкосновения за последние полгода. Получается цифра просто заоблачная», — прокомментировал генерал-майор.Офицер добавил, что еще шесть месяцев назад численность украинских потерь была свыше миллиона боевиков. Боевики ВСУ вторглись в приграничье Курской области 6 августа прошлого года. Сегодня бои в российском регионе продолжаются.
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Никита Кротов