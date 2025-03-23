Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Алаудинов раскрыл потери боевиков ВСУ на фронте

Алаудинов раскрыл потери боевиков ВСУ на фронте

Алаудинов назвал число потерь боевиков ВСУ на всей линии фронта заоблачным
Фото: istockphoto/Michele Ursi

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Численные потери украинских боевиков по всей фронтовой линии являются заоблачными. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командующего спецназом «Ахмат» Апти Алаудинова.
«Около семидесяти тысяч человек они, получается, потеряли в общей сложности за Курскую операцию. (…) Ну и сколько их они положили по всей линии боевого соприкосновения за последние полгода. Получается цифра просто заоблачная», — прокомментировал генерал-майор.
Офицер добавил, что еще шесть месяцев назад численность украинских потерь была свыше миллиона боевиков. Боевики ВСУ вторглись в приграничье Курской области 6 августа прошлого года. Сегодня бои в российском регионе продолжаются.

Читайте также:

В здании полиции в Одесской области произошел взрыв, есть погибшие

«Ноги ватные, дышать невозможно»: боец раскрыл детали прорыва в тыл ВСУ по газопроводу

ВС России взяли под полный контроль движение по дороге от Украины на Суджу
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#всу
#апти алаудинов
В здании полиции в Одесской области произошел взрыв, есть погибшие
В здании полиции Одесской области взорвалась граната, погибла женщина
23 марта 2025, 20:08

Фото: istockphoto/RamonCast

Взрыв произошел в здании полиции в Беляевке Одесской области Украины, пишут украинские СМИ. По сообщениям местных пабликов, одна пострадавшая потеряла ноги.
Уточняется, что речь идет о взрыве гранаты. По информации журналистов, за день до происшествия женщина была в здании, а в ее руках был пакет, который и сдетонировал впоследствии.

«В результате происшествия погибла женщина, есть пострадавшие. На месте работают полицейские и сотрудники СБУ», — сказано в сообщении Нацполиции.
В ведомстве добавили, что все детали произошедшего уточняют и их сообщат позднее. Кроме того, украинские СМИ выдвинули версию о том, что погибшая могла принести в полицию бомбу.

Читайте также:

«Ноги ватные, дышать невозможно»: боец раскрыл детали прорыва в тыл ВСУ по газопроводу

ВС России взяли под полный контроль движение по дороге от Украины на Суджу

Режим ЧС действует в Ростовской области после атаки украинских БПЛА
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#одесса
#взрывы
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ноги ватные, дышать невозможно»: боец раскрыл детали прорыва в тыл ВСУ по газопроводу
Десант, шедший в тыл ВСУ по трубе, прошел без отдыха полкилометра
23 марта 2025, 20:06

Фото: istockphoto/zim286

Полкилометра без отдыха прошли десантники, прорвавшиеся в тыл к ВСУ по трубе в Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военнослужащего с позывным «Север».
«Люди страдали очень сильно. Да и тяжело было идти. Получается, каждый пролет по 10 метров, мы проходили за один присест 70 метров: 70 метров проходим, пять минут отдыхаем. Семь-восемь пролетов проходили таких, 30-40 минутный перерыв, потому что чуть делаешь больше перерыв, потом уже встаешь, ноги ватные, дышать невозможно», — поделился собеседник.

ВС РФ освободили суджанскую промышленную зону в Курской области, совершив обходной маневр при помощи газопровода и обустроив во вражеском тылу подземный ход. Украина вторглась в Курскую область в августе прошлого года. Киевский режим собирался использовать вторжение для обмена территорий.

Читайте также:

Будущее военного хаба в Польше под вопросом, пишут СМИ

В США раскрыли тему будущих переговоров по Украине

Уиткофф заявил об ожидании прогресса на переговорах в Саудовской Аравии
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#курская область
#новости
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Будущее военного хаба в Польше под вопросом, пишут СМИ
ABC: будущее военного хаба в Польше под вопросом из-за Трампа
23 марта 2025, 19:49

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Будущее военного хаба, который находится в польском городе Жешуве и являет собой логистический центр поставок в ВСУ, под вопросом из-за позиции хозяина Белого дома Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источник утверждает ABC.
«Статус совместно управляемого логистического центра в городе Жешуве, расположенном в восточной Польше, теперь поставлен под вопрос из-за недавно продемонстрированной администрацией Трампа враждебности по отношению к Украине», — сказано в материале.
Кроме того, уточняется, что некоторые подразделения американского материально-технического обеспечения уже вышли из Жешува. Российская сторона заявляла, что поставки боевикам не решают конфликт. Москва подчеркивала, что такие грузы станут законной целью для армии России.

Читайте также:

В США раскрыли тему будущих переговоров по Украине

Стармер дерзко высказался о России

Уиткофф неожиданно высказался о Европе
#мир
#сша
#польша
#украина
#дональд трамп
#война
#сво
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США раскрыли тему будущих переговоров по Украине
Уолтц: Россия и США обсудят территориальный вопрос на переговорах по Украине
23 марта 2025, 19:34

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Территориальный вопрос будет обсуждаться на переговорах по Украине между Россией и США в Саудовской Аравии 24 марта. Об этом телеканалу CBS заявил помощник президента США по вопросам нацбезопасности Майкл Уолтц.
«Это будет какое-то обсуждение [обмена] территории на постоянный и долгосрочный мир», — прокомментировал Уолтц, не раскрывая деталей.
На предстоящих переговорах в Эр-Рияде Россию представят глава комитета СФ по международным вопросам Григорий Карасин, а также советник главы ФСБ Сергей Беседа. В минувший вторник, 18 марта, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп поговорили по телефону об Украине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что атмосфера была доверительной.

Читайте также:

Уиткофф заявил об ожидании прогресса на переговорах в Саудовской Аравии

Пушков раскрыл цели США в отношении Украины

Трамп считает, что конфликт на Украине мог привести к мировой войне
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#сша
#переговоры
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хинштейн: блогера Апачева оштрафуют за вандализм
23 марта 2025, 19:00

Фото: istockphoto/N-sky

Блогера Акима Апачева оштрафуют за вандализм в Судже, заявил в Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн. Чиновник подчеркнул, что вандализм подтверждается видеозаписью Апачева, которую музыкант выложил на канале.
«Блогер Аким Апачев, который решил обойти запрет оперштаба на въезд в приграничье, будет оштрафован…» — сказано в публикации Хинштейна.
Он добавил, что жители уже негативно отреагировали на произошедшее, однако Апачев проявил агрессию и стал угрожать.

«Более того, в комментариях позволяет себе забивать «стрелки» женщинам! Подобное считаю просто наглой провокацией!» — написал губернатор.
Хинштейн заключил, что все материалы передадут в соответствующие органы. Ранее стало известно, что ВС РФ контролируют движение по дороге от Украины на Суджу.

Читайте также:

Стармер дерзко высказался о России

Уиткофф заявил об ожидании прогресса на переговорах в Саудовской Аравии

ВСУ атаковали электроподстанцию в Запорожской области
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#курская область
#александр хинштейн
Следите за нашими новостями
в удобном формате