ВС России взяли под полный контроль движение по дороге от Украины на Суджу

США не намерены совсем бросать Украину, но при этом хотят добиться прекращения конфликта, побудив или при необходимости заставив Киев пойти на мирное урегулирование. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совета Федерации России по информполитике Алексей Пушков.