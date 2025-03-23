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ВС России взяли под полный контроль движение по дороге от Украины на Суджу

Оператор БПЛА Кай: движение ВСУ по дороге на Суджу полностью прекращено
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Движение ВСУ по дороге к автомобильному пункту пропуска «Суджа» полностью прекратилось. Об этом РИА Новости заявил оператор БПЛА отряда «Т» добровольческого корпуса из группировки «Север» с позывным Кай.
По словам военного, эта дорога служила основной трассой снабжения украинских формирований. Уточняется, что российские бойцы отслеживали по ней все основные передвижения противника и осуществляли ее огневой контроль за украинскими колоннами.

Как отметил Кай, ВС РФ уничтожали вражескую технику, которая пыталась выйти на дорогу или осуществить подвоз на украинские позиции.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Уиткофф неожиданно высказался о Европе
Уиткофф: европейцы начинают понимать, что Путин не будет захватывать ЕС
23 марта 2025, 18:01

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Европейцы приходят к пониманию, что президент России Владимир Путин не собирается захватывать Евросоюз (ЕС) об этом заявил Fox News спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.
«Я верю ему [Путину] на слово в этом вопросе. Полагаю, что и европейцы начинают приходить к тем же выводам», — прокомментировал он.
Уиткофф подчеркнул, что сейчас Вашингтон ведет работу для понимания позиций Москвы и Киева, чтобы урегулировать конфликт. Спецпосланник резюмировал, что американская сторона занимается тем, что пытается понять желания каждой из конфликтующих сторон и хочет свести их. Перед этим агентство Bloomberg писало, что США хотят заключить соглашение о прекращении огня к 20 апреля.

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Пушков раскрыл цели США в отношении Украины
Пушков: США не намерены бросать Украину, но хотят добиться прекращения конфликта
23 марта 2025, 17:33

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США не намерены совсем бросать Украину, но при этом хотят добиться прекращения конфликта, побудив или при необходимости заставив Киев пойти на мирное урегулирование. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совета Федерации России по информполитике Алексей Пушков.
Сенатор напомнил слова спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа о том, что Вашингтон не может позволить Киеву втянуть их в третью мировую войну. Пушков подчеркнул, что Штаты нацелены на достижение договоренности о прекращении огня до 20 апреля.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Трамп считает, что конфликт на Украине мог привести к мировой войне
Трамп: украинский конфликт мог привести к мировой войне
23 марта 2025, 17:08

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Конфликт на Украине мог привести к началу третьей мировой войны. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп, передает портал OutKick.
По словам американского лидера, сегодня ситуация отчасти под контролем. Трамп отметил, что у него хорошие отношения и с президентом России Владимиром Путиным, и с Владимиром Зеленским.

«Было бы замечательно прекратить это», — сказал республиканский политик о конфликте на Украине.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Режим ЧС действует в Ростовской области после атаки украинских БПЛА
23 марта 2025, 16:49

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Режим ЧС действует на территории нескольких районов Ростовской области после атаки дронами со стороны ВСУ. Об этом в личном Telegram-канале написал глава региона Юрий Слюсарь.
«На территории падения беспилотников в эти выходные режим ЧС введен в Ростове-на-Дону, Сальском, Тарасовском и Морозовском районах — до устранения всех последствий отраженных атак», — сказано в публикации чиновника.
Слюсарь добавил, что всем пострадавшим окажут материальную и медпомощь. Поврежденные здания и дома отремонтируют за счет резервных и бюджетных средств. Кроме того, губернатор принес соболезнования семье и родственникам погибшего в результате атаки 42-летнего мужчины из Москвы, который возвращался домой с Кубани.

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ВСУ атаковали электроподстанцию в Запорожской области
ВСУ атаковали электроподстанцию в Пологовском районе Запорожской области
23 марта 2025, 15:38

Фото: iStock/TebNad

ВСУ атаковали электроподстанцию в Пологовском районе Запорожской области. Об этом написал вице-губернатор региона Антон Тицкий в Telegram-канале.
По его словам, без электричества остались жители Полог, районных сел Инженерное, Франко, Украинское, что составляет более 11 тысяч человек. Тицкий добавил, что информации о жертвах обстрела не поступало.

Отмечается, что водоснабжение населенных пунктов не повреждено.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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