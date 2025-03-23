ВС России взяли под полный контроль движение по дороге от Украины на Суджу

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Движение ВСУ по дороге к автомобильному пункту пропуска «Суджа» полностью прекратилось. Об этом РИА Новости заявил оператор БПЛА отряда «Т» добровольческого корпуса из группировки «Север» с позывным Кай.
По словам военного, эта дорога служила основной трассой снабжения украинских формирований. Уточняется, что российские бойцы отслеживали по ней все основные передвижения противника и осуществляли ее огневой контроль за украинскими колоннами.
Как отметил Кай, ВС РФ уничтожали вражескую технику, которая пыталась выйти на дорогу или осуществить подвоз на украинские позиции.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Как отметил Кай, ВС РФ уничтожали вражескую технику, которая пыталась выйти на дорогу или осуществить подвоз на украинские позиции.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова