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«Ноги ватные, дышать невозможно»: боец раскрыл детали прорыва в тыл ВСУ по газопроводу

Десант, шедший в тыл ВСУ по трубе, прошел без отдыха полкилометра
Фото: istockphoto/zim286

Фото: istockphoto/zim286

Полкилометра без отдыха прошли десантники, прорвавшиеся в тыл к ВСУ по трубе в Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военнослужащего с позывным «Север».
«Люди страдали очень сильно. Да и тяжело было идти. Получается, каждый пролет по 10 метров, мы проходили за один присест 70 метров: 70 метров проходим, пять минут отдыхаем. Семь-восемь пролетов проходили таких, 30-40 минутный перерыв, потому что чуть делаешь больше перерыв, потом уже встаешь, ноги ватные, дышать невозможно», — поделился собеседник.

ВС РФ освободили суджанскую промышленную зону в Курской области, совершив обходной маневр при помощи газопровода и обустроив во вражеском тылу подземный ход. Украина вторглась в Курскую область в августе прошлого года. Киевский режим собирался использовать вторжение для обмена территорий.

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Будущее военного хаба в Польше под вопросом, пишут СМИ
ABC: будущее военного хаба в Польше под вопросом из-за Трампа
23 марта 2025, 19:49

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Будущее военного хаба, который находится в польском городе Жешуве и являет собой логистический центр поставок в ВСУ, под вопросом из-за позиции хозяина Белого дома Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источник утверждает ABC.
«Статус совместно управляемого логистического центра в городе Жешуве, расположенном в восточной Польше, теперь поставлен под вопрос из-за недавно продемонстрированной администрацией Трампа враждебности по отношению к Украине», — сказано в материале.
Кроме того, уточняется, что некоторые подразделения американского материально-технического обеспечения уже вышли из Жешува. Российская сторона заявляла, что поставки боевикам не решают конфликт. Москва подчеркивала, что такие грузы станут законной целью для армии России.

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В США раскрыли тему будущих переговоров по Украине
Уолтц: Россия и США обсудят территориальный вопрос на переговорах по Украине
23 марта 2025, 19:34

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Территориальный вопрос будет обсуждаться на переговорах по Украине между Россией и США в Саудовской Аравии 24 марта. Об этом телеканалу CBS заявил помощник президента США по вопросам нацбезопасности Майкл Уолтц.
«Это будет какое-то обсуждение [обмена] территории на постоянный и долгосрочный мир», — прокомментировал Уолтц, не раскрывая деталей.
На предстоящих переговорах в Эр-Рияде Россию представят глава комитета СФ по международным вопросам Григорий Карасин, а также советник главы ФСБ Сергей Беседа. В минувший вторник, 18 марта, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп поговорили по телефону об Украине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что атмосфера была доверительной.

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Хинштейн: блогера Апачева оштрафуют за вандализм
23 марта 2025, 19:00

Фото: istockphoto/N-sky

Блогера Акима Апачева оштрафуют за вандализм в Судже, заявил в Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн. Чиновник подчеркнул, что вандализм подтверждается видеозаписью Апачева, которую музыкант выложил на канале.
«Блогер Аким Апачев, который решил обойти запрет оперштаба на въезд в приграничье, будет оштрафован…» — сказано в публикации Хинштейна.
Он добавил, что жители уже негативно отреагировали на произошедшее, однако Апачев проявил агрессию и стал угрожать.

«Более того, в комментариях позволяет себе забивать «стрелки» женщинам! Подобное считаю просто наглой провокацией!» — написал губернатор.
Хинштейн заключил, что все материалы передадут в соответствующие органы. Ранее стало известно, что ВС РФ контролируют движение по дороге от Украины на Суджу.

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#россия
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#новости
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Стармер дерзко высказался о России
Стармер призвал ЕС готовить план сдерживания России после соглашения по Украине
23 марта 2025, 18:58

Фото: istockphoto/Cunaplus_M.Faba

План сдерживания России призвал подготовить Евросоюз британский премьер Кир Стармер, пишет The New York Times.
«Мы не можем сидеть и ждать сделки, а когда она произойдет, согласиться и почесать затылок», — сказал политик журналистам.
По утверждению Стармера, отсутствие «надежных гарантий безопасности» сделает киевский режим беззащитным, и Европа должна быть ведущим игроком в обеспечении таких гарантий. При этом премьер-министр приветствует усилия Вашингтона и говорит о том, что телефонная беседа лидеров США и России немного сдвинула происходящее с мертвой точки.

Журналисты Bloomberg писали, что Стармер вместе с французским президентом Эммануэлем Макроном хотят привлечь 37 государств, чтобы создать группу стран, готовых обеспечить «миротворцев» на Украине.

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#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
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#новости
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Уиткофф заявил об ожидании прогресса на переговорах в Саудовской Аравии
Уиткофф: США ожидают от переговоров с РФ в Саудовской Аравии ощутимого прогресса
23 марта 2025, 18:55

Фото: iStock/vchal

США ожидают от переговоров с Россией в Саудовской Аравии ощутимого прогресса. Об этом сообщил спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф, передает Fox News.
Он отметил, что после переговоров можно будет увидеть прогресс, особенно в вопросе Черного моря и прекращения огня по судам между двумя государствами. По мнению Уиткоффа, российский лидер Владимир Путин «хочет мира».

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что в понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде пройдут консультации экспертов РФ и США по Украине.

До этого американский лидер Дональд Трамп рассказал, как оценивает свое общение с российским лидером Владимиром Путиным. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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