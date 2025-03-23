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Полкилометра без отдыха прошли десантники, прорвавшиеся в тыл к ВСУ по трубе в Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военнослужащего с позывным «Север».
«Люди страдали очень сильно. Да и тяжело было идти. Получается, каждый пролет по 10 метров, мы проходили за один присест 70 метров: 70 метров проходим, пять минут отдыхаем. Семь-восемь пролетов проходили таких, 30-40 минутный перерыв, потому что чуть делаешь больше перерыв, потом уже встаешь, ноги ватные, дышать невозможно», — поделился собеседник.
ВС РФ освободили суджанскую промышленную зону в Курской области, совершив обходной маневр при помощи газопровода и обустроив во вражеском тылу подземный ход. Украина вторглась в Курскую область в августе прошлого года. Киевский режим собирался использовать вторжение для обмена территорий.
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