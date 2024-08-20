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Алаудинов рассказал, как российские военные сорвали ночную операцию ВСУ под Курском

Алаудинов: ВС России сорвали ночную попытку ротации ВСУ в Курской области
20 августа 2024, 18:42
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ не смогли провести ротацию на Курском направлении в ночь на 20 августа. В своем Telegram-канале он рассказал, что противник планировал перемещение, не подозревая о наличии у российских войск их радиосвязи.

Когда пикап с украинскими солдатами заехал на территорию, российские военные нанесли удар.
«Медик подбежал к ним и в рацию закричал: Заберите нас отсюда, мы не можем больше, это ад, нам нужны психологи!» – описал произошедшее Алаудинов.



По данным генерала, украинские войска столкнулись с серьезными трудностями.

Ранее командир спецназа рассказывал, как что в телефонах украинских военнопленных бывает много полезной для России информации. При этом в плену боевики пытаются притвориться представителями мирных профессий.

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#вс рф
Тренера из Одессы избили, увезли в лес и изнасиловали за нежелание воевать в ВСУ
Фитнес-тренера из Одессы избили и изнасиловали за нежелание вступать в ВСУ
20 августа 2024, 18:58

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

За нежелание воевать в рядах ВСУ фитнес-тренера из Одессы избили, увезли в лес и изнасиловали. Об этом сообщает издание «Страна».
В один из дней к фитнес-тренеру из Одессы ворвались сотрудники военкомата с требованием проследовать за ними, однако мужчина идти на фронт отказался, после чего оскорбил их. Видеозапись разговора попала в сеть, и многие ополчились против тренера.

Этим же вечером мужчину избили и увезли насиловать в лес. После в интернете был опубликован второй ролик, на котором раздетый одессит говорит, что его изнасиловали, и, что теперь он будет служить в ВСУ. После всех унижений тренер принял присягу и был мобилизован.

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#всу
#спецоперация
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Пасечник оценил угрозу ЛНР после атаки ВСУ на Курскую область
Пасечник: атака ВСУ на Курскую область не создала угрозы для линии фронта в ЛНР
20 августа 2024, 18:17

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Глава региона Леонид Пасечник заявил, что атака Вооруженных сил Украины на Курскую область не создала угрозы для линии фронта в Луганской народной республике. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Пасечника, в настоящее время ситуация стабильна. Он отметил, что у него отсутствуют данные о какой-либо напряженности в регионе.

Пасечник подчеркнул, что украинские войска начали часто обстреливать Кременную с использованием большого числа снарядов. Целями ВСУ становятся также и гражданские объекты.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.

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#всу
#вс рф
#атака
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За безопасность в приграничье будут отвечать группировки «Белгород», «Брянск» и «Курск»
МО создало группировки «Белгород», «Брянск» и «Курск» для защиты населения
20 августа 2024, 17:59

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России объявило о создании новых группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск». Эти формирования будут отвечать за безопасность приграничных регионов и защиту граждан от возможных атак дронов и других средств нападения.
Координационный совет по военной безопасности в Курской, Брянской и Белгородской областях будет контролировать деятельность группировок.

Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание с членами совета 20 августа. Заместителем руководителя совета назначили генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова.

«За защиту граждан и территорий от атак беспилотных летательных аппаратов и иных средств нападения отвечают представитель Генерального штаба ВС РФ и командующие группировок «Белгород», «Курск» и «Брянск»», – сообщает Минобороны.

На заседании обсудили вопросы безопасности и стратегии защиты. Группировки будут активно работать над предотвращением угроз и обеспечивать порядок в приграничных зонах.

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#совещание
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#Белгород
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#вс рф
#минобороны
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Алаудинов: ВСУ атаковали Курскую область для отказа РФ от действий в зоне СВО
20 августа 2024, 17:02

Фото: iStock/Diy13

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ пытались действиями в Курской области заставить Россию полностью отказаться от действий на других участках спецоперации. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1».
По его словам, США и Англия руководили данной преступной операцией. Командир «Ахмата» отметил, что вражеский прорыв, который должен был поставить РФ на колени, захлебнулся.

К сожалению, получилось так, что враг зашел на российскую территорию, погибло мирное население, которое украинские боевики расстреливали как в тире, заключил Алаудинов.

Ранее сообщалось, что в результате атак украинских боевиков на Курскую область погибли 17 человек. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.

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#всу
#вс рф
#атака
#курская область
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«Зверствуют»: Жительница Курской области о встрече с польскими наёмниками
20 августа 2024, 15:50

Фото: iStock/Rafal Olkis

Жительница села Черкасское Поречное Суджанского района Курской области рассказала, что видела польского наёмника в населённом пункте.
По признанию девушки, она испугалась, поскольку, по слухам, польские и французские наёмники зверствуют в тех местностях, куда приходят.

«Я застыла, человек тихо о чём-то говорил со вторым военным. Это точно были не ВСУ, я уже потом поняла по речи, что это были поляки. Поляков и французов мы боялись чуть ли не больше, потому что в селе рассказывали, как они зверствуют», — поделилась в беседе с RT местная жительница.

Руководитель аппарата Союза добровольцев Донбасса, офицер управления 7-й добровольческой бригады Святого Георгия Дмитрий Джиникашвили также заявлял, что в атаке на Курскую область участвует большое число иностранных наёмников, включая французов, поляков, румын, грузин и т. д.

«Кого там только нет. И они получают довольствие из бюджета Украины в рамках оплаты труда иностранных специалистов. Другой вопрос, что этот бюджет пополняется за счёт иностранных переводов, которые предоставляет Запад. То есть страны, которые послали своих наёмников, через Украину узаконили оплату их деятельности», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Джиникашвили.

Ранее сообщалось, что российские военные сорвали ряд попыток штурмовиков ВСУ атаковать населённые пункты Курской области.

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#курская область
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Атаки штурмовиков ВСУ в Курской области сорвали российские военные
ВС России сорвали попытки атак штурмовиков ВСУ на Курском направлении
20 августа 2024, 15:43

Фото: сайт Минобороны РФ

Российские военные сорвали ряд попыток штурмовиков ВСУ атаковать населенные пункты Курской области. Боевиков остановили на подступе к селам , Коренево, Борки, Кремяное и Русская Канапелька.
«Продолжаются разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории», – сообщает Минобороны

В результате неудачных атак на территории России ВСУ потеряли 60 человек, два танка, восемь боевых бронемашин и шесть автомобилей.

Кроме этого под удар российской авиации попали 22-й, 115-й механизированный, 80-й и 82-й десантно-штурмовые бригады ВСУ в районах Борки, Апанасовка, Косица, Викторовка, Любимовка, Толстый Луг, Плехово и западнее Богдановки.

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#всу
#минобороны
#удар
#курское направление
#курская область
#военные
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ВСУ намеренно застрелили двух мирных жителей в Курской области – подробности
ВСУ расстреляли двух мирных жителей во время эвакуации из Курской области
20 августа 2024, 15:20

istock/Gennadiy Kravchenko

Боевики ВСУ в Курской области расстреляли двух мирных жителей, которые пытались эвакуироваться через реку из села Гуево в Суджанском районе. Об убийстве людей боевиками рассказал житель соседнего села Плехово.
По словам очевидца, молодые люди переплывали реку Псёл, чтобы уйти из села Гуево. Когда они выбрались на берег, украинский солдат вышел из пикапа и начал стрелять по гражданским. Оба убиты, сообщает ТАСС.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что получил множество фотографий, на которых видно, как мирных жителей Курской области расстреляли ВСУ. Боевики даже прятались в детском доме, чтобы использовать детей, как щит.

Расстрел мирных жителей является грубым нарушениями норм международного права и прав человека.

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Бойцы Росгвардии в Курской области спасли женщину и ее дочь-инвалида
Женщина поблагодарила Росгвардию, вывезшую ее с дочерью из-под обстрелов
20 августа 2024, 15:06

Фото: istockphoto/???? ??????

Бойцы Росгвардии спасли женщину и ее дочь-инвалида. Они вывезли их из села Кремяное Кореневского района Курской области. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Светланы Князевой, с дочкой они просидели в укрытии 10 дней. Выходили из него они только, чтобы попить и покушать. Женщина рассказала, что было очень страшно. На случай смерти она написала записки, чтобы кто-нибудь смог их обнаружить и узнать имена.

«У меня ребенок-инвалид, она психует, а у меня давление подскакивает. Я даже, был такой момент, с жизнью прощалась. Уже записки предсмертные писала. Думаю, может кто-нибудь нас найдет и похоронит», — рассказала она.

В один из дней в дом к женщине зашли бойцы Росгвардии, которые были очень удивлены, увидев её с дочкой. Светлана попросила у бойцов помощи, потому что ни мужа, ни своего автомобиля у них не было. Военные ответили, что в этот день выезжать опасно из-за дронов и предложили дождаться следующего дня.

На следующий день к ним пришел российский военный, который сказал, что нужно собираться и уходить. Он сообщил женщине место, где их с дочкой заберет машина. По словам Светланы, они побежали на парк и спрятались под липами. Женщина вспоминает, как на ее глазах БПЛА били по домам, все полыхало.

«Стала машина выезжать, дрон влупил в эту машину. Взлетела сначала машина. И дома стали взрываться один за другим на наших глазах. И вот под этими обстрелами нас вывозила «Росгвардия», — со слезами на глазах рассказала женщина.

Женщина обратилась в агентство, чтобы поблагодарить своих спасителей.

«Хотим выразить с дочкой огромную благодарность росгвардейскому полку. Позывной «Баллон»... Большое им спасибо и большая благодарность. Мира вам, ребята. И главное — держитесь. Мы молимся за вас», — сказала она.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

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Командир «Ахмата» Алаудинов рассказал, что выдает пленных бойцов ВСУ
Алаудинов: Пленные солдаты ВСУ выдают себя информацией в телефонах
20 августа 2024, 15:02

Фото: iStock/Sinenkiy

Командир «Ахмата» Апти Алаудинов рассказал, что выдает пленных бойцов ВСУ. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1».
По словам Алаудинова, пленные «сами себя сдают» из-за информации в телефонах. Командир «Ахмата» отметил, что в их устройствах бывает очень много полезных данных для ВС России.

Алаудинов отметил, что когда украинские боевики попадают в плен, то пытаются притвориться представителями мирных профессий — поварами, водителями и другими, однако информация в девайсах этому противоречит. В плен попадают не только украинцы, но и иностранные наемники «в огромном количестве», заключил генерал.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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