Алаудинов рассказал, как российские военные сорвали ночную операцию ВСУ под Курском

Фото: Минобороны РФ
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ не смогли провести ротацию на Курском направлении в ночь на 20 августа. В своем Telegram-канале он рассказал, что противник планировал перемещение, не подозревая о наличии у российских войск их радиосвязи.
Когда пикап с украинскими солдатами заехал на территорию, российские военные нанесли удар.
«Медик подбежал к ним и в рацию закричал: Заберите нас отсюда, мы не можем больше, это ад, нам нужны психологи!» – описал произошедшее Алаудинов.
По данным генерала, украинские войска столкнулись с серьезными трудностями.
Ранее командир спецназа рассказывал, как что в телефонах украинских военнопленных бывает много полезной для России информации. При этом в плену боевики пытаются притвориться представителями мирных профессий.
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Лия Мурадьян