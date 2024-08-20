Минобороны показало поражение пункта управления ВСУ в Глухове

Видео: официальный Telegram-канал Минобороны России
Минобороны России в своем Telegram-канале опубликовало кадры уничтожения командного состава и военных одной из бригад ВСУ в Сумской области в результате удара по пункту управления и складу вооружения в Глухове.
Отмечается, что российские солдаты задействовали авиационные бомбы на универсальных модулях планирования и коррекции. В российском военном ведомстве добавили, что результате склад и пункт были ликвидированы.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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