Пасечник оценил угрозу ЛНР после атаки ВСУ на Курскую область

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Глава региона Леонид Пасечник заявил, что атака Вооруженных сил Украины на Курскую область не создала угрозы для линии фронта в Луганской народной республике. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Пасечника, в настоящее время ситуация стабильна. Он отметил, что у него отсутствуют данные о какой-либо напряженности в регионе.
Пасечник подчеркнул, что украинские войска начали часто обстреливать Кременную с использованием большого числа снарядов. Целями ВСУ становятся также и гражданские объекты.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.
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Пасечник подчеркнул, что украинские войска начали часто обстреливать Кременную с использованием большого числа снарядов. Целями ВСУ становятся также и гражданские объекты.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.
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Екатерина Коршунова