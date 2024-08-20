Командир «Ахмата» Алаудинов рассказал, что выдает пленных бойцов ВСУ

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Командир «Ахмата» Апти Алаудинов рассказал, что выдает пленных бойцов ВСУ. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1».
По словам Алаудинова, пленные «сами себя сдают» из-за информации в телефонах. Командир «Ахмата» отметил, что в их устройствах бывает очень много полезных данных для ВС России.
Алаудинов отметил, что когда украинские боевики попадают в плен, то пытаются притвориться представителями мирных профессий — поварами, водителями и другими, однако информация в девайсах этому противоречит. В плен попадают не только украинцы, но и иностранные наемники «в огромном количестве», заключил генерал.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алаудинов отметил, что когда украинские боевики попадают в плен, то пытаются притвориться представителями мирных профессий — поварами, водителями и другими, однако информация в девайсах этому противоречит. В плен попадают не только украинцы, но и иностранные наемники «в огромном количестве», заключил генерал.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова