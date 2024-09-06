Фото: Минобороны РФ
Командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что на кореневском направлении в Курской области противник подвергается активному уничтожению.
По его словам, на этом участке российские силы выстроили мощную линию обороны, которая успешно справляется с атаками ВСУ.
Он также добавил, что на Курском направлении противник уничтожается ежедневно, а российские войска продолжают укреплять свои позиции.
Ранее сообщалось, что смена Владимиром Зеленским состава правительства не несет никакого смысла для Украины и происходит на фоне обрушения фронта под Красноармейском, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.
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«Направление кореневское. Хочу отметить, что ребята очень хорошо выстроили оборону. Противник выжигается, работа идет активно», — рассказал Алаудинов в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Он также добавил, что на Курском направлении противник уничтожается ежедневно, а российские войска продолжают укреплять свои позиции.
Ранее сообщалось, что смена Владимиром Зеленским состава правительства не несет никакого смысла для Украины и происходит на фоне обрушения фронта под Красноармейском, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.
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Елена Перлова