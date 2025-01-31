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Американские наемники — это люди без каких-либо моральных принципов, ищущие лишь деньги. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, участники ЧВК становятся трезвее после первого же боя.
«Мы должны понимать, что в американские ЧВК шли люди, которые не имеют никаких моральных принципов, которые впереди всего для себя ставили деньги. Это и привело их в украинские формирования. Но можно сказать, что буквально при первом же боестолкновении они сразу становились трезвее и на все начинали смотреть другими глазами. А в то же самое время наемники на фронте есть, это факт», — пояснил Алаудинов.Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что число иностранных наемников в подконтрольном Киеву Херсоне не уступает количеству боевиков ВСУ. По его информации, точные данные по иностранным наемникам ВСУ скрывают. Однако, по сообщениям местных жителей, в регионе слышна французская, польская и английская речь.
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