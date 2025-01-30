Владимир Сальдо (Фото: kremlin.ru)
Число иностранных наемников в подконтрольном Киеву Херсоне не уступает количеству боевиков ВСУ, пишет ТАСС, ссылаясь на главу Херсонской области Владимира Сальдо.
«В нем (в Херсоне — прим. ред.) на сегодняшний день передвигаются вэсэушники, но они, понятно, маскируются под гражданских. Часто слышна - это что я знаю, имею фактическую информацию, — иностранная речь. О чем это говорит? Что не так много именно военнослужащих ВСУ, чем наставников, наемников, инструкторов. Днем они не очень видны, ночью они начинают проявляться - действует комендантский час, и обычные гражданские на улицах отсутствуют», — прокомментировал чиновник.Он уточнил, что точные данные по иностранным наемникам ВСУ скрывают. Однако, по сообщениям местных жителей, в регионе слышна французская, польская и английская речь.
Ранее Сальдо заявлял о строительстве ВСУ бетонных фортификаций в Херсоне.
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