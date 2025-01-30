Польские наемники отбирали машины у мирных жителей Великой Новоселки

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Польские наемники вместе с боевиками ВСУ отбирали автомобили у мирных граждан Великой Новоселки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местных жителей.
«Здесь были Львов и Польша. В балаклавах ходили. Проверяли гаражи, машины нужны им были, если находили — забирали», — рассказала местная жительница.
По ее словам, сын попытался отстоять машину, но наемники ему пригрозили расстрелом.
Минобороны официально заявило об освобождении Великой Новоселки в ДНР 26 января. По данным ведомства, это произошло в результате активных наступательных действий подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й Армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток».
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Элина Позднякова