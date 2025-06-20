20 июня 2025, 08:12

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На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сделал громкое заявление, подчеркнув, что большинство военнослужащих украинской армии не осознают, что воюют за землю, которая уже принадлежит «другим людям». Об этом пишет РИА Новости.





По словам Балицкого, западные страны используют украинских солдат как «пушечное мясо», манипулируя ими ради своих интересов. Он отметил, что с каждым проданным оружием они лишь углубляют долговую яму для Украины и забирают у ее граждан ресурсы и землю.





«Им это выгодно, у них прямой интерес», — заявил губернатор.

«Чем больше погибнет русских с обеих сторон, тем выгоднее это будет англичанам и другим западным колониальным странам», — добавил он.