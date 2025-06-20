Балицкий: большинство украинских военных не осознают, что воюют за чужую землю
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сделал громкое заявление, подчеркнув, что большинство военнослужащих украинской армии не осознают, что воюют за землю, которая уже принадлежит «другим людям». Об этом пишет РИА Новости.
По словам Балицкого, западные страны используют украинских солдат как «пушечное мясо», манипулируя ими ради своих интересов. Он отметил, что с каждым проданным оружием они лишь углубляют долговую яму для Украины и забирают у ее граждан ресурсы и землю.
«Им это выгодно, у них прямой интерес», — заявил губернатор.
Балицкий также отметил, что киевский режим не принимает самостоятельных решений по урегулированию конфликта, а зависит от указаний западных стран, в частности, Англии.
«Чем больше погибнет русских с обеих сторон, тем выгоднее это будет англичанам и другим западным колониальным странам», — добавил он.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.