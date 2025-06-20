Собянин: силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву

20 июня 2025, 07:57

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку вражеского беспилотного летательного аппарата, направлявшегося на столицу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.