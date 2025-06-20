Собянин: силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву
В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку вражеского беспилотного летательного аппарата, направлявшегося на столицу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
На месте падения обломков беспилотника работают специалисты экстренных служб, которые обеспечивают безопасность и ликвидируют возможные последствия инцидента.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Ранее стало известно, что ПВО России за ночь перехватила 61 украинский беспилотник.
До этого беженцы из Дзержинска сообщили о массовом минировании уличных предметов и детских игрушек со стороны Вооруженных сил Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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