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Украинские неонацисты хотели взять Курскую АЭС в Курчатове в минувшее воскресенье, 11 августа. Об этом в Telegram-канале сообщил генерал-майор Апты Алаудинов.
«Получили мы очень интересные материалы: весь расклад по самой операции, которая готовилась, какими силами и что планировалось. Что я могу сказать: 11 числа надо было взять АЭС в Курчатове. Сегодня 14 число», — сказал офицер.
Он подчеркнул, что несмотря на все резервы боевиков ВСУ, они не смогли выполнить поставленную задачу. Алаудинов уточнил, что большая часть техники противника ликвидирована.
Боевики ВСУ совершили нападение на Курскую область 6 августа. Бои продолжаются.
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Никита Кротов