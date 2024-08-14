Число жертв удара ВСУ по автобусу в Лисичанске возросло до трёх

Фото: istockphoto/conejota
Накануне, 13 августа, в результате удара ВСУ по пассажирскому автобусу в городе Лисичанске в Луганской Народной Республике погиб один человек. Позже в больнице от полученных ранений скончались ещё двое.
Как сообщил в своём телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник, всего в результате украинской атаки ранения получили 28 человек. Состояние 12-ти из них медики характеризовали как тяжёлое. Шестеро находились в крайне тяжёлом состоянии. Все пострадавшие были госпитализированы, им оказывалась необходимая медицинская помощь. К сожалению, у двоих полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, врачи не смогли их спасти.
Нанесение ударов по объектам мирной инфраструктуры и гражданскому транспорту уже стало привычным делом для киевского режима. Не умея добиться каких-либо успехов на поле боя, ВСУ активно используют террористические методы.
Читайте также:
Один человек погиб после удара ВСУ по автобусу в Лисичанске
ВСУ ударили по Белгороду, есть пострадавшие
ВСУ ударили по больнице в Кременной, пострадала сотрудница
Александр Бойцов