На севере и юге Украины повреждены два энергетических объекта

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Два объекта энергетики на севере и юге Украины получили повреждения. Об этом сообщает «Укрэнерго». До этого в украинском Минэнерго информировали, что под Черниговом обесточены ж/д пути и промышленные предприятия.
Ранее эксперт США Джон Миршаймер говорил о том, что ближайшая зима для Украины станет катастрофой, поскольку, по разной информации, она лишилась 90% электросетей.
По словам политолога, это лишь один фактор, говорящий о том, что конфликт завершится в пользу российской стороны. Также известно, что в украинской республике происходят масштабные отключения электричества. По данным обозревателей Time, людям сложно пользоваться банковскими услугами, телефонами и интернетом.
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Никита Кротов