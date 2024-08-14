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На севере и юге Украины повреждены два энергетических объекта

Укрэнерго: на севере и юге Украины повреждены два энергетических объекта
14 августа 2024, 12:08
Фото: istockphoto/aapsky

Фото: istockphoto/aapsky

Два объекта энергетики на севере и юге Украины получили повреждения. Об этом сообщает «Укрэнерго». До этого в украинском Минэнерго информировали, что под Черниговом обесточены ж/д пути и промышленные предприятия.


Ранее эксперт США Джон Миршаймер говорил о том, что ближайшая зима для Украины станет катастрофой, поскольку, по разной информации, она лишилась 90% электросетей.

По словам политолога, это лишь один фактор, говорящий о том, что конфликт завершится в пользу российской стороны. Также известно, что в украинской республике происходят масштабные отключения электричества. По данным обозревателей Time, людям сложно пользоваться банковскими услугами, телефонами и интернетом.

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